Bramsche. Ob die Ende 2018 offiziell ausgelaufene Betriebsvereinbarung zur Vier-Tage- und 31,2-Stunden-Woche bei der Tapetenfabrik Gebr. Rasch GmbH dauerhaft verlängert wird, ist noch nicht neu verhandelt. Das hat Geschäftsführer Dr. Frederik Rasch auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.

Zunächst möchte die Unternehmensleitung des traditionsreichen, 1861 gegründeten Tapetenherstellers die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) für die bundesweit rund 100000 Beschäftigten in der Papierverarbeitung abwarten, betont Frederik Rasch. Davon seien dann auch das Bramscher Unternehmen und dessen rund 350 Beschäftigte betroffen.





In Kenntnis der Details des Tarifabschlusses solle mit dem Rasch-Betriebsrat insbesondere über eine eventuelle Fortführung der 31,2-Stunden-Woche (also Kurzarbeit, verbunden mit Lohneinbußen) und Regelungen zur Altersteilzeit gesprochen werden. Zuletzt hatte es hier zwei Verträge – wahlweise Haus- oder Firmentarifvertrag, aber auch Betriebsvereinbarung genannt – zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern gegeben, die Anfang 2016 in Kraft getreten waren. Die Laufzeit beider Vereinbarungen betrug zunächst drei Jahre.



"Ob und wie es hier weitergeht, entscheiden wir gegebenenfalls nach einem Tarifabschluss", sagt auch Betriebsratsvorsitzender James Syrett im Gespräch mit unserer Redaktion. Zunächst müsse man die endgültigen Ergebnisse der überregionalen Regelung kennen. Um hier den Forderungen der Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen, hatten sich in den vergangenen Wochen übrigens zahlreiche Rasch-Arbeiter an mehreren Warnstreiks beteiligt. Die Produktion im Werk in Bramsche stand an jenen Tagen still.





Geschäftsführer Frederik Rasch beschreibt die aktuelle Situation der deutschen Tapetenindustrie unterdessen als "eher schwierig" und problematisch. Sein eigenes Unternehmen sei aber im Vergleich zu manch anderem Konkurrenten immer noch solide für den Wettbewerb aufgestellt. Am Standort Bramsche liege die Beschäftigtenzahl bei rund 350 Mitarbeitern. Die gesamte Unternehmensgruppe mit weiteren Produktionsstätten in Polen und der Ukraine, einem Joint-Venture in der Türkei sowie Vertriebsgesellschaften in England, Frankreich, Russland und China liege zusammen bei etwa 700 Mitarbeitern.

Anzeige Anzeige