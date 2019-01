Bramsche. Für Senioren wird in Bramsche künftig regelmäßig eine "Tablet-Sprechstunde" angeboten. An jedem letzten Freitag im Monat beantworten Experten alle Fragen rund um Tablets und Smartphones.

Seit September 2017 besuchen regelmäßig rund 20 Menschen der Altersklasse 50 plus die Computer AG in der Alten Webschule. Nun wird es dort ein weiteres Angebot geben. Monika Plümer und Gérard Bekhuis, die bereits ehrenamtlich diese Computer AG begleiten, werden ab dem 25. Januar immer am letzten Freitag im Monat eine zusätzliche „Tabletsprechstunde“ anbieten.

Zwischen 10 und 11.30 Uhr dreht sich dann alles um die Nutzungsmöglichkeiten von Tablets und Smartphones. Grundzüge der Bedienung dieser Kleincomputer, Email, Soziale Netzwerke, Virenschutz oder konkrete Problembehandlungen sollen Menschen ab 50 verständlich gemacht werden.

Learning bei Doing

Anders als bei einem kommerziellen Kurs wird es jedoch nicht so sein, dass Dozenten die Kenntnisse nach einem festgelegten Lehrplan vermitteln. Wie schon bei der Computer AG mit Erfolg praktiziert, gilt auch bei diesen Sprechstunden das Prinzip Begleitung durch Monika Plümer und Gérard Bekhuis. Ganz ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Teilnehmer, werden die beiden die jeweils anstehenden Fragestellung dadurch aufgreifen, dass sie ihre Kenntnisse zwar weitergeben, dies jedoch mit viel Geduld und unter Beachtung der individuellen Fähigkeiten der Fragestellerin beziehungsweise des Fragestellers. „Learning by doing“ sei das oberste Prinzip, versichern Monika Plümer und Gérard Bekhuis, „die Menschen sollen verstehen, was sich machen“. Deshalb ist es auch wichtig, dass die Teilnehmer an dieser Tabletsprechstunde ihre eigenen Geräte mitbringen.

Nachfrage

Für Gaby Bartkowski-Goedeke vom veranstaltenden Verein Universum ist das neue Angebot eine weitere Möglichkeit, die Alte Webschule nicht nur für die Jugend, sondern auch für Senioren zu öffnen. Denn immer wieder gibt es auch von dieser Altersgruppe Anfragen nach einem Raum für Aktivitäten und Angebote.

Maria Stuckenberg, die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt, geht ferner davon aus, dass in der Tabletsprechstunde ebenfalls „gemeinsam auf Augenhöhe miteinander gearbeitet wird. Die Leute fühlen, dass es auch den Ehrenamtlichen Spaß macht“.

Dass der Bedarf an diesem Angebot vorhanden ist, weiß Wolfgang Furche, der seit Neuestem eine Seniorenberatung im Rathaus, immer freitags von 9 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung anbietet, aus eigenen Erfahrungen. „Die Idee ist sehr gut. Ich bin ja auch Nutzer diese Geräte und stoße selbst ab und zu an Grenzen. Das wird vielen ähnlich gehen. Deshalb ist diese Initiative nur zu begrüßen.“