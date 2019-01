Bramsche. Mit einem Planfeststellungsbeschluss ist der seit Längerem geplante Ausbau der Bundesstraße 218 zwischen Hesepe und Ueffeln nun genehmigt worden. Das Vorhaben soll im Jahr 2020 umgesetzt werden.

Per Amtlicher Bekanntmachung wurde nun in der gedruckten Ausgabe der "Bramscher Nachrichten" darauf hingewiesen, dass der Landkreis Osnabrück einen Planfeststellungbeschluss getroffen habe. Dieser liegt noch öffentlich im Bramscher Rathaus und beim Landkreis Osnabrück aus, so dass das Ausbauvorhaben "theoretisch noch beklagt werden könnte", wie Frank Engelmann es formuliert. Der stellvertretende Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Osnabrück zeigt sich aber "guter Dinge, dass es dazu nicht kommen wird und wir bald den endgültigen Bescheid vorliegen haben werden." Sollte dies so erfolgen, "dann werden wir dieses Jahr noch für die Ausführungsplanung und für Bauvorbereitungen nutzen und 2020 das Vorhaben dann realisieren", nennt Engelmann einen allerdings noch eher groben Zeitplan.





Ablauf von Planfestellungsverfahren Viele Behörden sind beteiligt, wenn eine Bundesstraße gebaut oder saniert werden soll. Den Bedarf, eine eine Bundesstraße (oder auch eine Autobahn) stellt zunächst einmal der Bund fest. Diese sogenannte Planrechtfertigung erfolgt durch entsprechende Ausbaugesetze auf Bundes- bzw. Landesebene. Für den Bund beschließt der Deutsche Bundestag auf der Grundlage des von der Bundesregierung aufgestellten Bundesverkehrswegeplans den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen. Mit der weiteren Planung des Bau- bzw. Sanierungsvorhabens wird dann die jeweilige Landesstraßenbaubehörde beauftragt. Im Fall der B218 ist das die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Osnabrück. Die Behörde prüft mögliche Varianten und setzt sich dazu mit weiteren Behörden, beispielweise der Stadt Bramsche, aber auch mit Energieversorgern und Wasserwerken ins Benehmen, die Leitungen in dem Gebiet führen. Zu prüfen sind auch umweltschutzrechtliche Vorgaben. Über die Bushaltestellen wiederum wird mit der Planos (Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück) beraten. Auch werden die betroffenen Bürger frühzeitig einbezogen, so wie es bei einem Info-Abend in Ueffeln der Fall war. Sind die Unterlagen erarbeitet, beantragt der Vorhabenträger beim Landkreis Osnabrück eine Genehmigung für das Projekt, einen sogenannten Planfeststellungsbeschluss. Bevor dieser erteilt werden kann, werden nochmals die Stellungnahmen der betroffenen Behörden erörtert, auch Einwendungen von Bürgern werden geprüft.





Verbreiterung der Fahrbahn

Genehmigt worden vom Landkreis Osnabrück ist eine Verbreiterung der Fahrbahn zwischen Hesepe und Ueffeln um rund 1,50 Meter zur Südseite hin, da die Straße derzeit mit einer mittleren Breite von 6,50 Metern und in Teilbereichen unter sechs Metern nicht mehr den heutigen Anforderungen entspreche. Der Graben zwischen der Straße und dem Radweg wird den Planungen zufolge durch Mulden und Transportrohrleitungen ersetzt. Von der Verbreiterung ausgenommen sind rund 600 Meter an beiden Enden des insgesamt rund 4,7 Kilometer langen Abschnitts, der erneuert werden soll. Dort fehlt es an entsprechendem Raum. Neu und damit sicherer gestaltet werden soll zudem der Kreuzungsbereich B218/Im Rehhagen/Stapelberger Heuweg. Zwischen "Im Rehhagen" und "Zum Sportplatz" in Hesepe ist auch eine Begradigung der Strecke vorgesehen, die ebenfalls, so heißt es in den Planunterlagen, Unfallrisiken vermeide.

In das Planfeststellungsverfahren eingebracht hatten sich auch mehrere Anlieger des betroffenen Abschnitts der Bundesstraße, die vor Jahren auch schon mit Plakaten gegen den Ausbau protestiert hatten. Ihre Einwendungen wurden allerdings samt und sonders abschlägig beschieden. So wurde vergeblich angeregt, die Verbreiterung der Fahrbahn von Ueffeln aus gesehen erst ein Sück weiter Richtung Hesepe beginnen zu lassen, um eine sicherere Überquerung der Straße im Bereich der Bushaltestelle "Grillanlage" zu ermöglichen. Dazu hieß es, die Vebreiterung sei "unter Berücksichtigung der geplanten Ortsumgehung Ueffeln" festgelegt worden, die im Bundesverkehrswegeplan 2030 in den vordringlichen Bedarf aufgenommen wurde. Ein weiterer Bürger hatte angeregt, den Bau der Ortsumgehung und den Ausbau der B 218 im selben Zuge durchzuführen. Doch es handle sich, so wurde dies abgelehnt, um zwei verschiedene Vorhaben, die Ortsumgehung werde erst deutlich später geplant.

Einwendungen

Ebenso wurde dem Wunsch von Anliegern nicht entsprochen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 218 auf 70 km/h zu begrenzen. Dies sei, so hieß es, Aufgabe der Stadt Bramsche als zuständiger Verkehrsbehörde. Ferner hieß es, eine Zunahme der Verkehrsbelastung allein durch den Ausbau der Straße sei nicht zu erwarten - eine Prognose für das Jahr 2030 geht von durchschnittlich 8722 Fahrzeugen pro Tag aus, darunter 926 Lkw. Ebenso werde es keinen signifikanten Lärmzuwachs und keine "wesentliche Änderung" des Schallpegels geben. Auch nicht für erforderlich halten Landesbehörde für Straßenbau als sogenannter "Vorhabenträger" und Landkreis als Genehmigungsbehörde die Installation von Schutzplanken zwischen Fahrbahn und Radweg. Der erforderliche Mindestabstand von 1,75 Metern werde deutlich überschritten, heißt es zur Begründung.

"Es ist auf keinen Fall unser Ziel, zwischen Hesepe und Ueffeln eine neue Rennpiste zu bauen." Frank Engelmann, Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr





Trotz dieser und weiterer, teils gleichlautender Einwendungen kommt Frank Engelmann von der Straßenbaubehörde zu dem Schluss, "dass sich die ganz große Aufregung um das Vorhaben, die es noch vor einigen Jahren gegeben hat, mittlerweile gelegt hat." Diesen Eindruck habe er bei einem Erörterungstermin im vergangenen Jahr gewonnen, "bei dem wir mit den Einwendern sehr ruhig und sachlich diskutiert haben." Engelmann betont, "dass es auf keinen Fall unser Ziel ist, zwischen Hesepe und Ueffeln eine neue Rennpiste zu bauen." Die jetzige Straßenbreite entspreche längst nicht mehr den heutigen Anforderungen. "Das war und ist unser Antrieb für die Planungen."