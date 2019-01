Bramsche. In der Reihe Bramsche einst und jetzt beleuchten wir die Entwicklung der Hasestadt. Diesmal geht es um Hase-Hochwasser und Überschwemmungen, die es fast gar nicht mehr gibt.





Trotz Dauerregens in den letzten Tagen hat der Hasepegel in Bramsche am Montag, 14. Januar 2019, noch nicht einmal die Hochwasser-Meldestufe eins erreicht, Tendenz fallend. Und von der es noch ein ziemlich weiter Weg zur Warnstufe drei, bei der sich die ersten Anlieger Sorgen machen müssen.

Regelmäßige Überschwemmungen

Das wäre vor den aufwendigen Hochwasser-Schutzmaßnahmen mit dem Hasesee und der Flutmulde als Abschluss ganz anders gewesen. Noch in den 60er Jahren stand der Brückenort regelmäßig unter Wasser. Und auch Zeitzeuge Heinz Aulfes, der in den 30er Jahren in Bramsche aufgewachsen ist, erinnert sich gut an die regelmäßigen Überschwemmungen.





"Die Erwachsenen haben sich Sorgen gemacht und wir Kinder haben insgeheim gehofft, dass die Hase noch weiter ansteigt", erzählt Aulfes. Er erinnert sich noch gut an den Kriegswinter 1941. Da setzte nach der Überschwemmung strenger Frost ein und die Seenplatte verwandelte sich in eine Eisfläche. MIt Schlittschuhen ging es bis zum Eper Knäppen.





Anzeige Anzeige

Regelmäßig im Frühjahr, seltener im Herbst oder Winter sei die Hase über die Ufer getreten, sagt Aulfes, der direkt am Fluss, in der Hasestraße aufgewachsen ist. Mit Stelzen seien die Kinder bis zur Schevenbrücke gelaufen, um zur Schule zu kommen. "Für uns Kinder war das eine tolle Sache," meint Aulfes.

Hochwasserschutz

Für die Erwachsenen war es weniger schön, wenn die Keller regelmäßig vollliefen.In den 50er Jahren gab es die ersten Überlegungen, wie Bramsche vor dem Hochwasser geschützt werden könnte. Im Jahr 2011 wurden die Arbeiten am Hasesee und der Flutmulde offiziell abgeschlossen. Und dennoch bleibt Hochwasserschutz ein Thema, weil sich in Zeiten des Klimawandels extreme Wetterlagen häufen.