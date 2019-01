Bramsche. In der Bramscher Innenstadt gibt es nun im "Reisebüro am Brückenort" eine weitere Möglichkeit, Urlaubsträume wahr werden zu lassen.

Am Brückenort 4 bietet Marie-Sophie Stagnet Buchungsmöglichkeiten für Flugpauschalreisen, Hotels bei eigener Anreise, Flüge, Kreuzfahrten, Rundreisen, Musicaltickets und Ausflüge in Familienparks an. Sechs Jahre lang war die ausgebildete Tourismuskauffrau in einem anderen Bramscher Reisebüro tätig. Nun hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit beschlossen.

„Persönliche Beratung und Ansprechpartnerin vor Ort zu sein ist mir wichtig“, das hat sich Stagnet auf ihre geschäftlichen Fahnen geschrieben. Aufgrund von Berichten ihrer Kundschaft kann sie den einen oder anderen Tipp hinsichtlich der Qualität eines Reisezieles weitergeben, der über die in den Prospekten gemachten Angaben hinausgeht und durch tatsächliches Erleben von Urlaubern getestet ist.

Aber auch sonst dürfte sich ein Besuch im Reisebüro durchaus lohnen. Denn neben der kostenlosen Beratung sowie dem Online-Check-In-Service bietet Stagnet nach eigenen Angaben bei Pauschalreisen identische Preise an wie das Internet. Und zur Eröffnung läuft im Reisebüro am Brückenort noch bis zum 28. Februar ein Gewinnspiel. Alle Kunden, die bei Marie-Sophie Stagnet eine Flugpauschalreise buchen, haben die Chance auf den Gewinn eines zweitägigen Aufenthaltes in einem Viersternehotel in Hamburg, inklusive Frühstück.

Geöffnet hat das Reisebüro montags bis freitags zwischen 10 und 13 sowie von 14 bis 18 Uhr. Samstags berät Marie-Sophie Stagnet ihre Kundschaft von 10 bis 13 Uhr. Kontakt: Tel. 05461 7085482, E-Mail: service@reisebueroambrueckenort.de.