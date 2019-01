Bramscher Basketballer starten in die Rückrunde MEC öffnen

Naim Noureddin (mit Ball) und Co. hoffen auf volle Ränge und lautstarke Unterstützung in der IGS-Halle. Archivfoto: Rolf Kamper

Bramsche. Mit einem Heimspiel gegen den Bürgerfelder TB endet am Samstag, 12. Januar 2019, (19.15 Uhr) die sechswöchige Pflichtspielpause der Ademax Red Devils. In das Duell mit dem Tabellenvierten gehen die TuS-Basketballer als klare Favoriten, die sich in der heimischen IGS-Sporthalle keinen Ausrutscher mehr leisten dürfen.