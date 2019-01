Durchhaltevermögen bewies Lian Fehler (vorne) als mit Anstand jüngster Sternsinger. Foto: Matthias Benz

Bramsche. Die Sternsinger haben in Bramsche 2019 insgesamt 14.105,17 Euro gesammelt. "Die Marke von 14.000,00 Euro wurde also in diesem Jahr geknackt," freute sich Marianne Brörmann für die Organisatoren. Besonderen Eindruck machte der Jüngste unter den Sternsingern.