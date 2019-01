Bramsche. Erfahrung mit Kamerateams haben Kristian Wolski und sein Vater Marek inzwischen. Nachdem den Wirten des "Piwo & Vino" in der Bramscher Breuelstraße bereits Fernsehkoch Frank Rosin unter die Arme griff, nimmt Kristian Wolski nun an der Kabel1-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" teil.

Bereits am Freitagvormittag wird das Kamerateam anrücken, um für die Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt's am besten?" zu drehen, verriet Marek Wolski im Gespräch mit unserer Redaktion. Neben dem Restaurant "Piwo & Vino", das Vater und Sohn gemeinsam in der Bramscher Breuelstraße betreiben, nehmen noch vier weitere Restaurantbesitzer oder -mitarbeiter aus der Region teil.

Das Konzept der Sendung ist einfach erklärt: Die fünf Teilnehmer laden die jeweils vier anderen zum Essen in ihren Betrieb ein. Dabei wird nicht nur das Speisen- und Getränkeangebot des Restaurants unter die Lupe genommen, sondern auch die Küche und die Gasträume. Nach dem Essen bewerten die vier anderen Teilnehmer ihren Gastgeber geheim mit einer Punktzahl zwischen 1 (sehr schlecht) und 10 (sehr gut).

Restaurant ist Freitag ausgebucht

Am Dienstag postete Krisitan Wolski einen Aufruf auf der Facebook-Seite des Restaurants, dass Showgäste für die Aufzeichnung der Sendung am Freitag gesucht werden. "Schon heute ist alles ausgebucht. Das ging sehr schnell", sagt sein Vater Marek Wolski erfreut. Wann die Sendung ausgestrahlt wird, ist noch offen.

Bereits im Mai vergangenen Jahres war ein Kamerateam für eine Kabel1-Sendung im "Piwo & Vino" zu Gast. Damals kam der Zwei-Sterne-Koch Frank Rosin für seine Sendung "Rosins Restaurants" nach Bramsche. Er krempelte gemeinsam mit den Restaurantbesitzern das Konzept um und verpasste ihm einen neuen Namen: Aus "Seltenheit" wurde "Piwo & Vino". Seitdem bieten sie vermehrt slawisch-polnische Küche an. Das neue Konzept kommt offenbar gut an, wenn man den Bewertungen auf einschlägigen Internetportalen wie etwa tripadvisor.de glauben darf.

Wann läuft die Bramscher Folge von "Rosins Restaurants"?

Auf den Ausstrahlungstermin der Sendung, die im Mai aufgezeichnet wurde, warten Marek und Kristian Wolski unterdessen noch. "Der Ausstrahlungstermin wurde von Kabel1 mehrfach verschoben. Wir warten auch ganz gespannt darauf", sagt Marek Wolski. Erst sei ihnen ein Termin im Herbst angekündigt worden, dann seien sie auf Januar vertröstet worden. "Nun heißt es, die Sendung läuft im Februar. Immerhin ist die Staffel, zu der auch die Sendung mit unserem Restaurant gehört, schon gestartet", so der Restaurantbesitzer weiter.