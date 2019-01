Bramsche. Knapp 50 Gemeindemitglieder sind am Dienstagabend der Einladung von Pfarrer Tobias Kotte zum Neujahrsempfang ins Pfarrzentrum Heilig Geist in Bramsche gefolgt.

Es war ein Abend des Abschieds. Ein Abschied von aus Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand ausgeschiedenen Mitgliedern, der voraussichtlich letzte Neujahrsempfang im alten Pfarrzentrum in der Gartenstadt und auch der letzte Neujahrsempfang mit Pfarrer Kotte, der im Mai nach Haren ins Emsland wechselt. Dennoch erschien der Abend alles andere als von Wehmut geprägt.

Mit zwei Kalenderauszügen beschwor Kotte den Stern als Symbol der Hoffnung und des Lichts und damit den „quirligen und lebendigen Geist“, der St. Martinus auszeichne. Jeder Besucher fand als persönliche Losung einen auf einen gelben Papierstreifen und zu einem Röllchen zusammengebundenen Sinnspruch an seinem Platz. Nach den Neuwahlen im Herbst verabschiedete Kotte einige der ausgeschiedenen Pfarrgemeinderats- und Kirchenvorstands-Mitglieder. Diese erhielten neben einem Dankschreiben eine dicke Kerze. Dabei überließ es Kotte den Empfängern, den drei Dochten selbst eine Bedeutung beizumessen, ob als Anlehnung an die Fusion aus drei Einzelgemeinden zur St. Martinus-Gemeinde, die Dreifaltigkeit oder auch die heiligen drei Könige, wie ein Gast zwei Tage nach dem 6. Januar scherzhaft mutmaßte.

Mit zahlreichen Einzelgesprächen und einem vielfältigen Buffet klang der Neujahrsempfang schließlich aus. Wie Kotte am Rande berichtete, hinterlässt er seinem Nachfolger in St. Martinus eine gut zusammengewachsene Gemeinde, aber auch – im Wortsinn - eine Baustelle. Denn das Pfarrzentrum Heilig Geist soll 2019 abgerissen und in den Kirchenbaukörper integriert werden. Auf dem frei werdende Gelände ist eine Wohnanlage vorgesehen.

Rückblickend stellt Kotte fest, habe sich die Zusammenarbeit der christlichen Kirchen in Bramsche sehr gut entwickelt, auch mit den Freikirchen. Die Herausforderung für die Zukunft sieht Kotte darin, den Bramschern weiterhin ein attraktives Angebot bieten zu können. Dauerhaft sei das nur „ökumenisch denkbar.“ Mit seinem Wechsel nach Haren kehrt Kotte an den Ort seiner ersten Stelle als Kaplan zurück. Hier warte eine große Gemeinde mit rund doppelt so vielen Mitgliedern auf ihn.