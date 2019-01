Engter. Die Kunst- und Kulturwerkstatt Engter hat ihr Programm für das erste Halbjahr 2019 vorgestellt.

Am Samstag, 12. Januar, startet der Verein mit einem Whisky-Tasting, bei dem Wissenswertes über die Herstellung und Historie des Whiskys zu erfahren ist. Die Veranstaltung ist allerdings bereits ausgebucht, ein neuer Termin zum Ende des Jahres ist in Planung.

Am Samstag, 16. Februar, wird es lateinamerikanisch bei einem Anfängerkurs "Salsa Cubana". Der zweistündige Lehrgang richtet sich an tanzinteressierte Paare ohne oder mit nur wenig Salsa-Vorkenntnissen. Anmeldungen sind ab sofort möglich per E-Mail an kulturwerkstatt.engter@gmx.de

Am Sonntag, 24. März, wird wieder der beliebte Akrobatik-Workshop für Kinder angeboten. Auch hier nimmt die Kulturwerkstatt bereits Anmeldungen entgegen.

Im Rahmen des Literaturprojektes „Nimm Dir ein Buch“ ist die Kulturwerkstatt am Mittwoch, 10. April, mit einem Lesespaziergang dabei. An unterschiedlichen ungewöhlichen Orten in Engter werden Texte vorgelesen. Das Angebot steht allen Interessierten offen und ist kostenfrei.

Den Halbjahresabschluss bildet ein Konzert am Dienstag, 30. April: Ab 20 Uhr spielt das Bramscher Duo „Kampi & Nolte“ Akustikrock vom Feinsten. Auch hier ist der Eintritt kostenfrei, um Spenden für die Arbeit der Kunst- und Kulturwerkstatt wird gebeten.

Doch nicht nur die Kulturveranstaltungen lohnen einen zweiten Blick, auch die regelmäßig stattfindenden Kurse sind sehr vielseitig und bieten wir jeden etwas. Derzeit gibt es die Möglichkeit, in folgende laufenden Angebote einzusteigen: Ballett für Kinder, Boya, Caydo, Orientalischer Tanz, Pilates, Qi Gong, Yoga.

Neue Yoga-Kurse mit Pia Wöstmann starten ab 14. Januar am Montagabend und Dienstagvormittag. Nähere Infos auf www.kulturwerkstatt-engter.de .