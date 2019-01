Kalkriese. Im Vorfeld des Treffens der SPD-Landesgruppen im Bundestag aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Osnabrück hat Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) am Dienstag, 8. Januar 2019 das Varusschlacht-Museum in Kalkriese besucht.

Mit Kalkriese verbindet der SPD-Politiker eine eigene Geschichte. Bei seinem ersten Besuch im Jahr 2002 brachte der damalige Wissenschaftsminister ein offenes Portemonnaie mit - genauer gesagt, die Zusage einer zunächst auf drei Jahre befristeten Förderung der Arbeiten in Kalkriese. Aus drei Jahren wurden 15, wie Varusschlacht-Geschäftsführer Dr. Joseph Rottmann bei der Begrüßung des Gastes aus Berlin erfreut anmerkte. "Ein geschichtsträchtiger Ort, an dem man viel für die Zukunft lernen kann", schrieb Oppermann seinerzeit in das Gästebuch. Ab 2019 sichert das Land Niedersachsen Museum und Forschung in Kalkriese mit jährlich 200 000 Euro ab. "Eine adäquate Förderung", meinte Oppermann, denn "hier wird richtig geforscht und es ist wichtig, dass das weitergeht".

Mittel vom Bund für Kalkriese?

Oppermann ermutigte in diesem Zusammenhang Rottmann, die Forschungen über die Varusschlacht und überhaupt die der Auseinandersetzung zwischen Römern und Germanen auf eine noch breitere Basis zu stellen, etwa in Gestalt einer länderübergreifenden Zusammenarbeit. Dabei ließ er durchklingen, dass er sich dann auch eine Förderung mit Bundesmitteln vorstellen könne. Museumsleiterin Heidrun Derks zeigte sich überzeugt, "dass das Thema noch längst nicht ausgeforscht ist". Gerade in jüngster Zeit habe es zahlreiche interessante Funde in der weiteren Region gegeben, die jetzt inhaltlich verknüpft werden müssten.

Bei der anschließenden Führung durch das Museum zeigte sich der SPD-Parlamentarier interessiert und durchaus kenntnisreich in Bezug auf die Geschichte der Ausgrabungen in Kalkriese. Besonders das Buch des Kalkriese-Entdeckers, britischen Majors und Hobby-Archäologen Tony Clunn habe ihn fasziniert: "Im zweiten Leben würde ich Archäologe werden", versicherte Oppermann.