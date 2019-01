Bramsche. Die Bramscher Buchhandlung Gottlieb in der Großen Straße wird ab dem 1. März 2019 von der Thalia-Kette weitergeführt.

In einer Pressemitteilung informierten die Thalia Bücher GmbH mit Sitz im westfälischen Hagen und Michael Gottlieb als Inhaber des traditionsreichen "Rud. Gottlieb Buch- und Papierhandel" in Bramsche über den bevorstehenden Wechsel.

Nach mehr als 30 Jahren gehe der gelernte Buchhändler Michael Gottlieb nun in den Ruhestand, er übergibt das 240 Quadratmeter große Geschäft in der Fußgängerzone zum 1. März 2019 an Thalia.

„Ich glaube nach wie vor an die Zukunft des Buchhandels und freue mich daher sehr, mit Thalia einen geeigneten Nachfolger gefunden zu haben, der das Geschäft in meinem Sinne weiterführen wird. Die Bramscher werden sicherlich weiterhin von der Beratung und Auswahl profitieren“, wird Gottlieb in der Pressemitteilung zitiert.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Buchhandlung werden von Thalia übernommen. Auch Elke Gottlieb werde weiterhin Teil des achtköpfigen Teams bleiben. „Wir freuen uns über Herrn Gottliebs Vertrauen, die mehr als 130-jährige Tradition in der Großen Straße weiterführen zu dürfen und so Bramsches literarischen Treffpunkt zu erhalten“, erklärt Dennis Book, zuständiger Vertriebsdirektor von Thalia.









In der Großen Straße 15 können sich Buchliebhaber der Mitteilung zufolge weiterhin "auf eine breitgefächerte Auswahl an Literatur und fachkundiger Beratung rund um das Thema Buch freuen". Mit dem E-Reader "tolino" biete Thalia auch ein umfangreiches Angebot sowie kompetente Beratung zum digitalen Lesen an. Kunden erwarte zudem ein vielseitiges Angebot an Geschenkartikeln, Papeterie und regionalen Artikeln. Gutscheine der Buchhandlung Gottlieb behalten ihre Gültigkeit und können auch weiterhin bei Thalia eingelöst werden.





Thalia Bücher GmbH Mit rund 270 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich ist Thalia im deutschsprachigen Raum nach eigenen Angaben Marktführer im Sortimentsbuchhandel. Hinzu kommt eine 50-Prozent-Beteiligung an den mehr als 30 Schweizer Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG. Gemeinsam mit Partnern hat Thalia 2013 den E-Reader "tolino" auf den Markt gebracht und gehört seither (ebenfalls nach eigenen Angaben) zu den führenden Anbietern von digitalem Lesen. Thalia wurde 1919 in Hamburg im Gebäude des gleichnamigen Thalia-Theaters gegründet. Heute hat die Thalia Bücher GmbH ihren Sitz in Hagen (Nordrhein-Westfalen). Sie hat rund 4000 Mitarbeiter. Der Umsatz wurde zuletzt mit 960 Millionen Euro angegeben.





Vor rund zwei Jahren habe er mit der Suche nach einer Nachfolge für die Buchhandlung begonnen, berichtet Michael Gottlieb auf Nachfrage unserer Redaktion. "So ein Geschäft zu führen, ist kein Job mit 37,5 Stunden pro Woche, sondern mit 13 oder 14 jeden Tag. Das fällt einem mit zunehmendem Alter doch etwas schwerer", gibt er Einblick in seine Beweggründe. In der Familie habe es keinen Interessenten gegeben, den Laden weiterzuführen. Deshalb habe er seine Kontakte in der Branche genutzt. "Ein Jahr lang liefen die Gespräche und Verhandlungen mit Thalia", so Gottlieb, der nun froh sei, dass es zu einem positiven Abschluss gekommen sei. "Im Buchhandel ist es alles andere als selbstverständlich, einen Nachfolger zu finden", gibt Gottlieb zu bedenken.

Sein Ziel sei es gewesen, "im Alter von 63 bis 65 Jahren in den Ruhestand zu gehen", so Gottlieb weiter. Das habe er jetzt geschafft, "im Mai werde ich 64".





Gründungsgeschichte

Gegründet wurde der Betrieb vor etwas mehr als 131 Jahren durch Rudolf Gottlieb. „Hierdurch beehre ich mich ergebens anzuzeigen, daß ich in dem Hause der Witwe Aug. Niewöhner, Großestraße, eine Buchbinderei nebst Schreibmaterialien-Handlung, Niederlage sämmtlicher Schulbücher errichtet habe; ferner die Vertretung der Geschäftsbücherfabrik von Edler & Kirsche, Hannover - Bramsche, im September 1887“. Mit diesem Text machte der Buchbinder damals seine Geschäftsgründung bekannt. Zuvor hatte er als Buchbindergeselle Deutschland durchwandert und in mehreren Städten gearbeitet.



Bramsche und Melle standen schließlich zur Wahl, als es um die Unternehmensgründung ging. Den Ausschlag für Bramsche gaben dann die Tuchmacher mit ihren Musterkarten. Schon bald nach der Gründung wurden die Niewöhnerschen Räume zu eng, sodass Gottlieb in das Haus an der Großen Straße 15 zog, das er später auch erwarb. In diesen Jahren zog Gottlieb aber auch noch über Land, um unter anderem Bauern religiöse Bilder oder auch „Haussegen“ genannte Sinnsprüche zu verkaufen.









Als Nachfolger hatte Rudolf Gottlieb eigentlich seinen älteren Sohn Ludwig vorgesehen, doch der fiel 1916 im Ersten Weltkrieg in Russland. So übernahm Albert Gottlieb die Führung des Unternehmens. Er hatte in der Bramscher Druckerei Brauer, die damals die Bramscher Nachrichten herausgab, Schriftsetzer gelernt. Albert Gottlieb richtete auch in seinem Unternehmen eine Druckerei ein und baute 1936 ein neues Geschäftshaus an der Großen Straße 15, das mehrfach umgebaut und modernisiert wurde.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Alfred Gottlieb Mitinhaber des Geschäfts. 1950 stellte er die Buchhändlerin Eika Ott aus Hannoversch Münden ein und heiratete sie später. Deren Sohn Michael Gottlieb ist seit 1981 in der Firma, die er seit 1984 mit seiner Frau Elke führt. 2012 feierte der Betrieb sein 125-jähriges Bestehen.