Bramsche. In diesem Jahr wird es in Bramsche vier verkaufsoffene Sonntage geben. Wir haben aufgelistet, wann sie stattfinden.

10. März 2019: Frühlingserwachen Plus

Das "Frühlingserwachen plus" am 10. März ist der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Selbst wenn es an diesem Termin in der Vergangenheit regnete oder schneite, herrschte an diesem Sonntag in der Innenstadt Hochbetrieb. "Die Leute wollen nach dem Winter einfach mal raus", hat Stadtmarketing-Geschäftsführer Wolfgang Kirchner den Wert dieses frühen Termins erkannt. Das "Plus" im Veranstaltungsnamen steht für die angegliederte Gewerbeschau auf dem Marktplatz.Auch die Bramscher Autohäuser präsentieren ihre Modelle.

26. bis 29. April 2019: Frühjahrskirmes mit verkaufsoffenem Sonntag

Die Bramscher Frühjahrskirmes findet 2019 vom 26. bis 29. April in der Innenstadt statt. Am Sonntag, 28. April, sind von 14 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

27. bis 30.09. 2019: Herbstkirmes mit verkaufsoffenem Sonntag

Die Herbstkirmes findet vom 27. bis 30. September in der Innenstadt statt. Wie im Frühjahr sind dazu auch die Geschäfte am Sonntag, 29. September, von 14 bus 18 Uhr geöffnet

03.11.2019: Bramscher Rot

"Bramscher Rot - Die City lädt ein" lautet das Motto beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 3. November. Wie in den Vorjahren erwartet die Besucher ein besonderes kulturelles Programm mit Bezug zur Bramscher Tuchmachertradition.

Gesetzliche Regelung

Das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten legt fest, dass insgesamt pro Jahr vier Sonn- und Feiertagsöffnungen für die Höchstdauer von fünf Stunden erlaubt sind. In anerkannten Ausflugsorten sind insgesamt acht Sonn- und Feiertagsöffnungen pro Jahr für fünf Stunden zulässig.

