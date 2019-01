Bramsche. Das Netzwerk Frühe Hilfen startet mit erweiterten Angeboten in das Jahr 2019, unter anderem einer weiteren Baby- und Kleinkindsprechstunde im Gemeindehaus in Engter.

Melanie Manoutcheri, Krankenschwester, Heilpraktikerin und Entspannungstherapeutin mit eigener Praxis in Bramsche, hat dieses besondere Angebot im Rahmen der vom Landkreis finanzierten Bundesinitiative "Frühe Hilfen" bereits in den drei Familienzentren Grüner Brink, Hesepe und St. Martinus etabliert. Die Sprechstunde richtet sich an alle Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren, die Fragen etwa zur Körperpflege, zur Entwicklungsförderung, zur altersgerechten Ernährung, zu Schlaf, sinnvollem Spiel oder der Begleitung bei Krankheit haben. „Eigentlich zu allem, was unter den Nägeln brennt“, sagte Manoutcheri bei der Einführung des Angebotes im Februar 2018. Manoutcheri ergänzte seinerzeit: „Die Babysprechstunde ersetzt natürlich nicht den Gang zum Kinderarzt. Ich möchte in erster Linie den Eltern helfen, Unsicherheiten abzubauen und wieder mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören“.

Die Baby- und Kleinkindsprechstunde findet statt im Gemeindehaus St. Johannis Engter, jeweils freitags von 8.15 bis 9 Uhr, im Familienzentrum Grüner Brink in der Gartenstadt donnerstags von 8.30 bis 9.30 Uhr, im Familienzentrum Hesepe dienstags von 8 bis 9 Uhr und im Familienzentrum St. Martinus mittwochs von 8.30 bis 9.30 Uhr. "Wir hoffen, dass wir damit familienfreundliche Zeiten gefunden haben", meint Manoutcheri.

Für alle Sinne

Ebenfalls neu im Programm der "Frühen Hilfen" ist das "Sonnenkäfernest" in der Kita Im Sande ebenfalls in der Gartenstadt. "Hier läuft ganz viel über das gemeinsame Singen", erklärt Sandra Pardieck vom Familienservicebüro, die die Angebote für Bramsche koordiniert. Jeweils am letzten Mittwoch im Monat, jeweils von 16 bis 17.15 Uhr, möchten Andrea von Homeyer und Silke Finke Müttern und Vätern von Babys und Kleinkindern bis zu zwei Jahren eine gemütliche Atmosphäre schaffen, um ins Gespräch zu kommen. Dabei sollen durch Bewegung, Musik und die Beschäftigung mit verschiedenen Materialien Anreize für alle Sinne geschaffen werden. Das "Sonnenkäfernest" ist wie alle Angebote der "Frühen Hilfen" offen für alle und kostenlos.

Ebenfalls offen und Bestandteil der "Frühen Hilfen" ist systemische Familienberatung und das Elterncafé in der Awo-Kindertagsstelle in Lappenstuhl. Termine für die Familienberatung können mit Sabrina Steinkamp unter Tel: 0162-3306961 vereinbart werden.