Bramsche. Zu einem Vortrags- und Diskussionsabend über das Bramscher Wegerandstreifenprogramm lädt der "Runde Tisch Natur" am Dienstag, 15. Januar, um 19 Uhr im Rathaus ein.

In Deutschland werden permanent neue Flächen für Arbeiten, Wohnen und Mobilität „verbraucht“. Wie kann ein Ausgleich dafür geschaffen werden? Wie können ökologisch weniger wertvolle Brachen sinnvoll aufgewertet werden? Wie kann man auch in urbanen oder landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten die Lebensbedingungen der Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere der Insekten, verbessern? Diese Fragestellungen beschäftigen den „Runden Tisch Natur“. Ist das Wegerandstreifenprogramm der Stadt Bramsche ein geeignetes Modell, um dem Artensterben entgegenzuwirken?





Runder Tisch Natur Der Runde Tisch Natur ist ein Bündnis verschiedener Umweltinitiativen in Bramsche. Dazu gehören „Vielfalt ist Mehrwert“ aus dem Kirchspiel Engter, „Bramsche – essBar für alle“, die Natur-AG Sögeln und die Natur-AG Bramsche. Als „Runder Tisch Natur“ haben die Gruppen den Erhalt und die Entwicklung der natürlichen Vielfalt in der Region als gemeinsames Ziel. Die Themen Klimaschutz und Klimaveränderung sollen heruntergebrochen werden auf privates Engagement und Machbarkeit auf niedrigster Ebene. Im „Dialog Natur“ sollen Fachvorträge und Gedankenaustausch Impulsgeber für naturnahe und artenreiche private und öffentliche Freiräume sein.





Die Stadt Bramsche hat 2016 mit dem Wegerandstreifenprogramm ein Modellprojekt zur ökologischen Aufwertung von Wegerändern gestartet: Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, Eingriffe in Natur und Landschaft – etwa durch die Erschließung von Bauland oder Gewerbeflächen – durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren. Mit dem Wegerandstreifenprogramm hat die Stadt Bramsche ein Konzept entwickelt, bei dem dieser Ausgleich über die ökologische Aufwertung von Wegeränder in landwirtschaftlich genutzten Gebieten vorgenommen wird: Auf städtischen Flächen wird angrenzend an landwirtschaftliche Flächen Regio-Saatgut eingebracht und so ein Wegenetz naturnaher, ökologisch wertvoller „Bänder“ zum Schutz der hiesigen Flora und Fauna etabliert.

Der Runde Tisch Natur hat den Projektleiter Wolfgang Tangemann, Abteilungsleiter Planung und Umwelt bei der Stadt Bramsche, eingeladen, das Wegerandstreifenprogramm vorzustellen. Zur anschließenden Diskussion steht auch Diplom-Forstwirt Ingo Zapp zur Verfügung, der als Fachmann im Bereich Kompensationsflächenmanagement das Wegerandstreifenprogramm betreut.