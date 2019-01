Fußgängerin stirbt nach Unfall in Bramsche CC-Editor öffnen

Ersten Informationen der Polizei zufolge erfasste ein Auto am Montagabend eine Fußgängerin in Bramsche. Symbolfoto: dpa

Bramsche. Auf dem Lutterdamm in Bramsche hat ein Autofahrer am Montagabend eine Fußgängerin angefahren. Die Frau erlag in einem Krankenhaus ihren Verletzungen.