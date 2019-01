Sögeln. Jennifer Scott wird voraussichtlich neue stellvertretende Ortsbrandmeisterin der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche - und damit die erste Frau, die in den Reihen der Bramscher Feuerwehr Führungsverantwortung übernimmt.

Roland Graf, bis zum 31. März 2019 noch stellvertretender Ortsbrandmeister in Sögeln, hatte Ortsbrandmeister Heiko Schäfer und dem Kommando der Ortsfeuerwehr bereits vor längerer Zeit mitgeteilt, dass er das Amt nach Ablauf der sechsjährigen Amtszeit gerne in jüngere Hände abgeben möchte. Aus diesem Grunde mussten die aktiven Mitglieder der Sögelner Wehr auf der Jahreshauptversammlung einen Nachfolger für Graf bestimmen.

Einstimmig wählten die 21 anwesenden aktiven Brandschützer in der Vorschlagswahl Jennifer Scott zur neuen stellvertretenden Ortsbrandmeisterin der Wehr. Nun müssen noch der Ausschuss für Feuerwehr und Ordnung und abschließend der Rat der Stadt Bramsche der Wahl zustimmen. „Damit ist Jennifer die erste Frau in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Bramsche, die Führungsverantwortung übernimmt“, erklärte Stadtbrandmeister Amin Schnieder während der Jahreshauptversammlung. Zudem ergänzte Schnieder, das Jennifer Scott damit auch die zweite Frau im Landkreis Osnabrück mit seinen 100 Feuerwehren und rund 4500 Mitgliedern ist, die ein solches Amt übernimmt.

1729 Stunden Dienst

Insgesamt 1729 Stunden Dienst zum Wohle der Bürger leisteten die 24 aktiven Mitglieder. Davon entfielen 276 Dienststunden auf Einsätze. Neben zwei Alarmierungen zu Verkehrsunfällen, zwei Einsätzen im Rahmen von Unwettern, vier Einsätzen mit Tauchergruppe, drei Einsätzen in der Kategorie Sonstiges wurde die Sögelner Feuerwehrleute auch zu fünf Brandeinsätzen alarmiert.



Neben dem Bericht des Ortsbrandmeisters und den Wahlen standen auch Neuaufnahmen, Beförderungen, Ehrungen und eine Verabschiedung auf der Tagesordnung von Schäfer. Mit Elin Schäfer konnte die Wehr ein neues Mitglied in die Wehr aufnehmen, Arnold Strehl hingegen wechselt in die Altersabteilung. Robin Scott und Werner Stetefeld wurden nach der erfolgreichen Teilnahme an Lehrgängen in den Dienstgrad des Hauptfeuerwehrmann befördert. Zum ersten Hauptfeuerwehrmann wurde Michael Graf befördert. Ortsbrandmeister Heiko Schäfer wurde durch seinen Stellvertreter Roland Graf zum Oberlöschmeister befördert.

Mit dem silbernen Feuerwehrehrenabzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete Stadtbrandmeister Amin Schnieder Sven Winter auszeichnen, für 40-jährige Mitgliedschaft in der Wehr überreichte Schnieder das Ehrenabzeichen an Olaf Schäfer.