pm Bramsche. Am Sonntag, 13. Januar 2019, ist es ab 10 Uhr wieder so weit: Dann startet von der Mensa der IGS Bramsche der 13. Bramscher Rumlauf. Teilnehmen können Läufer und Walker aller Altersklassen.

Die Veranstaltung wird als geführter Lauf, ohne Wettkampf, ausgerichtet und es wird kein Startgeld erhoben. Für die Walker ist eine sieben Kilometer lange Strecke geplant. Fünf, neuneinhalb und zwölfeinhalb Kilometer sind für die Läufer abgesteckt. Vorbei am Hasesee bis hin zum Kanalufer in Pente und durch die Bramscher Fußgängerzone. Jedes Streckenangebot wird in Leistungsklassen unterteilt, damit niemand über- oder unterfordert ist. Wie schon in den Jahren zuvor können in gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee, Kuchen und Brot die verbrauchten Kalorien am Ende wieder „ergänzt“ werden. Anmeldung unter www.laufen-os.de.