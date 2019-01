Bramsche. Die Arbeiten zur Neuerrichtung der Gebäude des Postenbörse-Marktes und des Discounters Aldi an Meyers Tannen liegen offenbar voll im Zeitplan.

"Wir sind sehr gut unterwegs", erläuterte Bauherr Georg Dobelmann auf Nachfrage unserer Redaktion. Dass es bisher keinen Wintereinbruch gegeben habe, begünstige momentan die Baufortschritte entscheidend, so der Unternehmer aus dem Nordkreis.

Dobelmann rechnet sogar damit, bei günstigen Wetterbedingungen "etwa Mitte April" zum Eröffnungstermin in Bramsche einladen zu können. An Meyers Tannen werden übrigens nicht nur die Postenbörse und Aldi ein verändertes Dach über ihren Köpfen bekommen. Auch der bisherige Bäcker-Laden und ein Döner-Imbiss werden dort in absehbarer Zeit wieder eröffnen, so Dobelmann. Doch auch sie ziehen am Standort in neue vier Wände ein.

"Die Kundenparkplätze auf dem Gelände werden zur Bundesstraße hin liegen", erklärt der Bauherr. Die Investitionssumme für das Gesamtprojekt beziffert Dobelmann auf "vermutlich sechs Millionen Euro".