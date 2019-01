Bramsche. Noch ein Versuch für einen Hundefreilauf in Bramsche: Nach einem Gespräch mit Hundebesitzern wird eine Alternative zur Fläche am Klärwerk geprüft.

Im August hatte der Ortsrat Bramsche mit großer Mehrheit beschlossen, einen Hundefreilauf auf einer Wiese zwischen Kläranlage und Nordtangente auszuweisen. Die Fläche ist schon im städtischen Besitz, auch eine Umzäunung gibt es schon, so dass der Ansatz für einen Hundefreilauf im Haushalt 2018 in Höhe von 17 000 Euro auf alle Fälle ausreichen würde.

Doch nach dem Beschluss gab es Kritik von Seiten der Hundebesitzer. Die Wiese sei mit ihren 4000 Quadratmetern viel zu klein, monierten sie. Und wichtiger noch: Es fehle die Möglichkeit, wirklich mit dem Hund spazieren zu gehen. Die lieben Vierbeiner einfach auf eine Wiese zu schicken in der Hoffnung, sie würden sich dort austoben, funktioniere eben nicht, meinten die Experten.





Bürgermeister Heiner Pahlmann nahm sich Zeit für einen Austausch mit der "Hunderunde vom Hasesee", die sich nach dem Ortsratsbeschluss kritisch geäußert hatte. Und ließ sich überzeugen, dass sich möglicherweise ohne großen Aufwand eine bessere Lösung als die Wiese am Klärwerk finden und realisieren lässt. Deren Herrichtung wurde deshalb gestoppt, statt dessen prüft die Verwaltung die Alternative. Die soll auf der nächsten Ortsratssitzung am Dienstag, 22. Januar, ab 18 Uhr im Rathaus vorgestellt werden.

Vierter Versuch

Sollte dann ein Beschluss gefasst werden, wäre das schon die vierte Fläche, die für einen Hundefreilauf ausgesucht worden ist. Die erste hinter dem Tuchmacher-Museum erwies sich aus verschiedenen Gründen als schwer realisierbar. Die zweite, nur wenig von der ersten entfernt auf der anderen Seite der 68 an der Straße Zu den Lohwiesen, bekam im Ausschuss für Stadtentwicklung keine Mehrheit: die Fläche lag nicht auf Bramscher, sondern auf Penter Grund.Immerhin wurde danach entschieden, den Ansatz im Haushalt stehen zu lassen, so dass Geld für das Projekt zur Verfügung steht.

Mit der Freigabe der Fläche würde die Stadt auf eine aktuelle Entwicklung in den Anforderungen zum Tierschutz reagieren, die sich auch schon in Gerichtsurteilen niedergeschlagen hat. Denn wie in vielen anderen Kommunen auch gilt im gesamten Bramscher Stadtgebiet praktisch ganzjährig ein Leinenzwang für Hunde zum Schutz der Bevölkerung. Ein solches generelles Verbot des Freilaufs von Hunden ist aber aus Tierschutzgründen umstritten. Das Oberverwaltungsgericht Niedersachsen und andere Gerichte urteilten, ein solcher genereller Leinenzwang sei unzulässig beziehungsweise unverhältnismäßig.

Ausgleich

Wenn denn schon ein Leinenzwang verordnet werde, müssten in den Kommunen„immer ausreichend viele und große Freilaufareale für Hunde zur Verfügung gestellt werden“, forderte in einer Studie Dr. Dorothea Döring vom Lehrstuhl für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung, Veterinärwissenschaftliches Department der Tierärztlichen Fakultät, Ludwig-Maximilians-Universität München.