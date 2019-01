Bramsche. Das "Autonome Fahren und wie Kommunikation dabei helfen kann" steht im Mittelpunkt des nächstens Treffens der Vortragsreihe "Wirtschaft 4.0 im Nordkreis".

Als Fachreferenten konnten die Organisatoren um Wirtschaftsförderer Klaus Sandhaus den Osnabrücker Hochschulprofessor Dr. Andreas Lübke gewinnen. Dessen Vortrag am Montag, 14. Januar 2019, beginnt um 17.30 Uhr im Bramscher Rathaussaal an der Hasestraße und ist für regionale Unternehmer öffentlich.

Klaus Sandhaus freut sich, mit Lübke einen Experten für ein derzeit äußerst präsentes Thema verpflichtet zu haben: „Neue Mobilitätskonzepte werden auf allen Ebenen diskutiert und mit großer Dynamik entwickelt. E-Mobilität und Autonomes Fahren gehören dabei zu den besonders prominenten Schlagworten.“ Der Vortrag werde zunächst eine Einführung in die komplexe Materie liefern, um sich dann den Chancen und Risiken, vor allem aber dem enormen Innovationspotenzial auf dem Gebiet des Autonomen Fahrens zu widmen, kündigt Wirtschaftsförderer Sandhaus an. Auch mögliche Fragen bei der Nutzung von Wlan im automobilen Umfeld werden erörtert.

Insgesamt spielen in der diesjährigen Veranstaltungsreihe zwischen Osnabrück und dem Artland verschiedene Aspekte der Digitalisierung die zentrale Rolle. So werden beispielsweise "Neue Vertriebswege im Internet" (14. Februar in Wallenhorst), das "Maschinelle Lernen und Künstliche Intelligenz" (6. März in Quakenbrück), die "Landwirtschaft 4.0" (im April in Rieste) oder das "Retrofit: Digitale Aufrüstung alter Maschinen" (22. Mai in Merzen) thematisiert. Die Vortragszuhörer können zudem mit den verschiedenen Fachreferenten diskutieren bzw. untereinander Erfahrungen austauschen.

Gastgeber der Veranstaltungsreihe sind die jeweiligen kommunalen Wirtschaftsförderer aus dem Nordkreis. Weitere Informationen – sowie Möglichkeiten zur Anmeldung – finden Interessierte im Internet unter www.wirtschaft-nol.de.