Bramsche. „Waschperle“ heißt in Bramsche ein neues Dienstleistungsangebot, das in der Rosenstraße einen Wäscheservice der anderen Art bereithält.

Bereits vor fünf Jahren waren bei Franziska Simiela die ersten Ideen hierfür vorhanden. Nun hat sie innerhalb weniger Wochen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Mit fünf Waschmaschinen und vier Trocknern nimmt sie sich fortan in der Gartenstadt der Wäscheberge von Berufstätigen und anderen Auftraggebern an, bei denen das Wäschewaschen nicht zu den bevorzugten Leidenschaften zählt.

Ein haushaltsüblicher Wäschekorb mit rund sieben Kilogramm Schmutzwäsche wird von Simiela gewaschen, getrocknet und zusammengelegt, und dies zu einem Preis von 15 Euro. Wer in ihren Räumlichkeiten seine Wäsche selbst waschen will, bezahlt für einen Waschgang vier, für die Nutzung des Trockners drei Euro. Ein zusätzlicher Bügelservice kann ebenfalls in der "Waschperle" in Anspruch genommen werden, allerdings ausschließlich in Kombination mit dem von Simiela angebotenen Waschservice.

Das Vorsortieren der Wäsche ist in diesem Service inbegriffen. Auch wird jede Wäsche separat von der anderer Auftraggeber gewaschen.

Industriewäsche nimmt Franziska Simiela allerdings nicht an. Auch betreibt sie keine chemische Reinigung, sondern konzentriert sich ausschließlich auf die im Privathaushalt anfallende Wäsche, sofern diese waschmaschinen- und trocknergeeignet ist.

Von montags bis freitags zwischen 8 und 17 Uhr kann die Wäsche in der „Waschperle“ abgegeben und nach dem Waschen wieder abgeholt werden. Samstags besteht dieser Service grundsätzlich ebenfalls, dann allerdings nach telefonischer Absprache unter der Nummer 0152/26104057.