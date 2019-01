Bramsche. Bei einem Brand in Engter ist am Sonntagabend eine Frau schwer verletzt worden.

Gegen 22.15 Uhr waren die Ortsfeuerwehren Engter und Bramsche-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bramsche zu einem Wohnungsbrand in die Straße Am Ungelbach in Engter alarmiert worden.

Brennender Tannenbaum

Die ersten Einsatzkräfte konnten das Feuer im rückwärtig gelegenen Teil Hauses im Wohnzimmer schnell löschen, der Sachschaden dürfte dennoch beträchtlich sein, da sich der Brandrauch in weiten Teilen des Hauses ausdehnte. Die ersten Feuerwehrkräfte brachten einen brennenden Schrank und die Reste eines Tannenbaums aus dem Wohnzimmer.

Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Als Brandursache kann nach ersten Einschätzungen von Polizei und Feuerwehr der Brand des Tannenbaumes nicht ausgeschlossen werden.



Ein schwerstbrandverletzte Frau wurde mit dem Rettungswagen zunächst in ein Osnabrücker Krankenhaus transportiert, ein Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung sicherheitshalber ebenfalls vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.