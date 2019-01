Hesepe. Ohne viel Aufhebens hat der Heseper Schützenverein einen historischen Schritt vollzogen: Per Satzungsänderung wurden die Schützinnen zum Königsschießen zugelassen.

Den Antrag stellte Mitglied Anja Baier, weil dies im Zuge der Gleichberechtigung von Mann und Frau „absolut zeitgemäß und auch nötig“ sei. Sie wies auch darauf hin, dass dies in vielen anderen Vereinen längst üblich sei, außerdem gehe die Beliebtheit des Adlerschießens seit Jahren zurück und so könne der Fortbestand der Königsdisziplin gesichert werden. Zur Annahme reichte eine einfache Mehrheit, mit 49 Ja-Stimmen bei nur acht Gegenstimmen setzte sich die Änderung aber ganz deutlich durch. Ob einer Königin, die sich ihren Titel im Schießen erkämpft anstatt wie bisher vom König erwählt zu werden, dann ein „Prinzgemahl“ oder ein „König“ zur Seite steht und ob sie die Amtskette tragen wird, solche Fragen sollen in späteren Sitzungen geklärt werden.

Franz Olberding für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt

Eine besondere Ehrung wurde Franz Olberding zuteil: Vereinspräsident Jürgen Rohmann zeichnete ihn für seine 70-jährige Mitgliedschaft aus. Der Jubilar trat dem Schützenverein 1949 bei, dieses Jahr feiert er seinen 92. Geburtstag. Für ihre langjährige Mitgliedschaft wurden auch Helmut Keisekamp (60 Jahre) und Ralf Reddehase (50 Jahre) geehrt. Nicht anwesend waren Helge Dietrich (25 Jahre), Norbert Strothmann und Harald Fänger (jeweils 40 Jahre) sowie Hermann Kuhlmann (60 Jahre). Rosemarie Millich trat vor 25 Jahren bei – denn auch wenn Frauen erst jetzt zum Königsschießen zugelassen sind, so gehören sie doch schon seit Jahrzehnten selbstverständlich zum Verein.

Brauchtum und Geselligkeit stehen im Vordergrund

Jürgen Rohmann kennt es gar nicht anders, eine strikte Trennung gebe es nicht. Zwar seien die „Schießdamen“ eine eigene, selbst organisierte Gruppe mit eigenen Trainingszeiten, aber der Schützenverein sei ja auch viel mehr als nur Schießen: „Das ist ja auch die Tradition, die Geselligkeit, das sind Tanzabende und Feiern.“ Als nächstes steht der festliche Winterball am 26. Januar an, eine offene Veranstaltung, zu der alle Freunde des Vereins willkommen sind.









Die Geselligkeit kam auch an diesem Abend nicht zu kurz: Das Trompeterkorps Hesepe leitete die Versammlung traditionsgemäß mit schwungvoller Blasmusik ein. Und nachdem alle Punkte der Tagesordnung von der Begrüßung neuer Mitglieder über die Jahresberichte bis hin zu Anträgen und Ämterwahlen abgehandelt waren, saß man im Vereinslokal Bischof-Reddehase noch lange entspannt bei einem Glas Bier beisammen.