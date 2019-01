Erster Halt für die Sternsinger Johanne Emse, Lena Timper und Merle Anton (Mitte, von links) sowie Lian Fehler (vorne), die von Pastorin Stephanie Seger (rechts) begleitet wurden, war Superintendent Hans Hentschel. Foto: Matthias Benz

Bramsche. „Tragt in die Welt nun ein Licht“ hieß ein Lied beim ökumenischen Gottesdienst in St. Martin, mit dem die Bramscher Sternsinger am Wochenende auf den Weg geschickt wurden. Aufgeteilt in dutzende Kleingruppen gingen die Kinder von Haustür zu Haustür, um den christlichen Segen zu verbreiten und um Geld für ein Kinderhilfsprojekt in Peru zu sammeln.