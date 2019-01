Bramsche. Junge Bramscherinnen und Bramscher sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Bei aller Verschiedenheit der Träger und der jeweiligen Anforderungen: Sie alle reizt es, neue Welten kennenzulernen. In unserer Reihe „E-Mail aus....“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt Malte Schulze aus Aberdeen in Schottland.

Ein Freiwilligendienst bedeutet bekannterweise nicht etwa Reisen und Freizeit, sondern beinhaltet in den meisten Fällen recht viel Arbeit. Da gerade im Camphill diese wirklich den Großteil des Lebens ausmacht, möchte ich heute einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag vermitteln.

Ich habe zwei freie Tage pro Woche, an den restlichen Tagen beginnt die Arbeit für mich morgens um 7 und endet um 21 Uhr. Täglich stehen mir außerdem zwei Freistunden zur Verfügung. Das große Arbeitspensum ist schlicht und ergreifend dem Fakt geschuldet, dass unsere Residents rund um die Uhr Betreuung benötigen. Dementsprechend wird uns Freiwilligen einiges abverlangt. Um 21 Uhr werden wir schließlich von den Nachtwachen abgelöst, die wir am nächsten Tag um Sieben in den verdienten Feiermorgen schicken. Natürlich steht uns auch Urlaub zu. Davon haben wir in unserem Jahr ganze sechs Wochen. Definitiv kein Zuckerschlecken.

Wenn der Wecker klingelt

Nachdem morgens für mich der Wecker geklingelt hat, gilt es meistens einen der Residents ebenfalls auf die Beine zu bekommen und bei der morgendlichen Hygiene zu unterstützen. Dies beinhaltet je nach Resident einen unterschiedlichen Grad an Aufwand meinerseits, welcher von verbaler Bestätigung bis hin zu Duschen, Hygieneprodukte auftragen, Windel wechseln und Anziehen reicht. Hinzu kommt, wovon manche Eltern sicherlich aus Erfahrung sprechen können, ein unterschiedlicher Grad an Wille seitens unserer jungen Erwachsenen, diese morgendliche Routine auch durchzuziehen. Wer keinen der Bewohner aufweckt, bereitet das Frühstück vor. Dieses erwartet uns auch schon gegen 7:45 Uhr.

Nach Frühstück und Abwasch wird der gemeinsame Wohnraum auf Vordermann gebracht, bevor um 9:30 Uhr dann die unterschiedlichen Workshops anfangen. Diese hängen natürlich wieder von den Residents ab. Ich gehe meistens in den Garten, die Holzwerkstatt oder die Weberei.

Auf die Arbeit folgt die nächste Mahlzeit um 13 Uhr. Davor bekommen alle eine halbe Stunde, um sich ein wenig zu erholen. Besser erholen kann man sich in der Mittagspause, die von 14 Uhr bis 15 Uhr geht, und an die sich direkt die nächste und letzte Runde an Workshops anschließt.

Gemeinsam backen, basteln, singen

Zur Überraschung von wirklich niemandem folgt darauf das Abendbrot mit anschließendem Abendprogramm. Abends gibt es gemeinsames Backen, Basteln, Singen oder Volkstanz. Abgerundet wird der Tag schlussendlich mit der Abendroutine, die praktisch die Morgenroutine rückwärts ist. Um 21 Uhr schließlich ist dann hoffentlich jeder im Bett und für uns Coworker beginnt der kurze aber heiß ersehnte Feierabend.

Anzeige Anzeige

Die tatsächliche Arbeit findet jedoch auf der zwischenmenschlichen Ebene statt und ist auch das, was dem Tagesprogramm sein eigentliches Leben verleiht. Ziel unserer Arbeit ist es, die Bedürfnisse unserer Residents zu treffen, also gilt es diese erstmal zu verstehen. Kommunikation ist hierbei das Stichwort, darauf lohnt es sich aber ein andermal genauer einzugehen. Die sich entwickelnden Beziehungen zu den Bewohnern sind es, die diese Arbeit so erfüllend machen und die einen die harten Rahmenbedingungen größtenteils vergessen lassen. Es sind ganz besondere Momente mit jedem Einzelnen von ihnen, die nur schwer zu beschreiben sind, aber die ganze Arbeit für mich und meine Mitfreiwilligen wertvoll machen. Wenn ein resident etwas Neues lernt, etwas besonders gut hinbekommt, eine neue Aktivität mitmacht, mal besonders glücklich ist oder durch seine Eigenart wirklich absurde Situationskomik erzeugt, dann erinnert man sich, warum man diese Arbeit gewählt hat.