Bramsche. Am Samstagabend, 5. Januar 2019, stellte Wilhelm Stenzel bei der Jahreshauptversammlung der Kalkrieser Schützen sein von ihm über 23 Jahre hinweg ausgeübtes Präsidentenamt auf eigenen Wunsch zur Verfügung. Sein Nachfolger ist Axel Menkhaus.

Zahlreiche Dankesworte, die zu späterer Stunde a cappella angestimmte Nationalhymne sowie mehrere Horridos im Stehen durch die Versammlung gehörten zu den emotionalen Momenten dieser Mitgliederversammlung, die ihm Dank und Anerkennung zollten.

Aber auch den vereinsrechtlichen Formalien kam die Versammlung unter der letztmaligen Leitung durch Wilhelm Stenzel nach.

So wählte die Versammlung Axel Menkhaus zum neuen Präsidenten.Gerda Mosel als stellvertretende Schriftführerin und Dieter Thust als Kommandeur wurden per Wiederwahl bestätigt. Anke Lamla übernahm die Position der stellvertretenden Sportleiterin, Arndt Mügge und Steffen Klein Endebrock wurden zu Kassenprüfern gewählt, Steffen Ballmann löste Axel Menkhaus als zweiten Vorsitzenden ab und Philipp Echelmeyer übernahm das hierdurch frei gewordene Amt des Beisitzers.

Unter dem Tagesordnungspunkt Ehrungen erhielten, teils in Abwesenheit, Tino Bruning, Wolfgang Bruning, Uwe Eichmann, Margret Finke, Gerhard Kreyenhagen, Torsten Vogt und Doris Vor der Wösten für 25-jährige, Lothar Groß Klußmann, Waltraud Groß Klußmann, Dieter Molkenstroth sowie Georg Zur Heide für 40-jährige, Wilhelm Macke für 50-jährige sowie Wilhelm Brüggemann und Wilhelm Stockhowe für 60-jährige Vereinstreue ihre entsprechenden Anerkennungen.



„Es war einmal ein König“, so hatte Wilhelm Stenzel seine Abschiedsworte überschrieben, der 1990 als Schützenkönig, ab 1992 in der Funktion des Beisitzers und etwas später auch als Kassenwartes im Vorstand sowie seit 1996 als Präsident den Schützenverein Kalkriese repräsentierte. Zahlreiche Veränderungen fanden in der Amtszeit von Wilhelm Stenzel statt, in der eine elektronische Mayton-Schießanlage sowie eine neue Bühne angeschafft, die neue Küche in der Mehrzweckhalle eingebaut, der Thekenanbau realisiert und die Mehrzweckhalle saniert wurden. Wilhelm Stenzel übergibt an seinen Nachfolger einen Verein, dessen Kassenbestand sich während seiner 27-jährigen Vorstandsarbeit verzwölffacht hatte. All dies sei jedoch nur dank der Unterstützung durch die Stadt Bramsche, den Ortsrat, die Jagdgenossenschaft, die vielen privaten Spender sowie die Zusammenarbeit mit dem Heimat- und dem Sportverein möglich gewesen, vergaß Wilhelm Stenzel die Weggefährten seiner Amtszeit auch von außerhalb des Vereins in seinen Abschiedsworten nicht.

Als noch wichtiger als die kommerziellen und materiellen Erfolge stellte der scheidende Präsident das Wir-Gefühl im Schützenverein heraus. Dieser „ideelle Wert ist dadurch erkennbar, dass alle hinter dem Verein stehen und mit ihrem Arbeitseinsatz, handwerklichen Geschick und der Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen den Verein mit Leben füllen“, sagte Wilhelm Stenzel. „Ich wünsche mir, dass dieses Wir-Gefühl innerhalb unserer Ortschaft noch lange anhält. Möge unser Verein Tradition und Brauchtum pflegen und sich stetig weiterentwickeln.“

Den Komponisten Gustav Mahler mit den Worten „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers“ zitierend, schloss Wilhelm Stenzel seine Rede und übergab die Glocke und die Präsidentennadel an seinen Nachfolger Axel Menkhaus.

Dieser unterstrich unter anderem die Pünktlichkeit und Ruhe von Wilhelm Stenzel. „Keiner konnte wie du durch seine Pünktlichkeit und innerliche Ruhe seine Vorstandmitglieder so in Rage bringen wie du. Wir haben aber einiges von dieser innerlichen Ruhe mitgenommen.“

Als erste öffentliche Amtshandlung im Präsidentenamt ernannte Axel Menkhaus, nach erfolgter Bestätigung durch die Mitgliederversammlung, Andreas Lamla aufgrund seiner Leistungen als Sportschütze und seines 32-jährigen Einsatzes in der Sportleitung des Vereins zum Ehrenvorstandsmitglied.

Wilhelm Stenzel erhielt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel Ehrenpräsident.