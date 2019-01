Bramsche. In der Reihe Bramsche einst und jetzt beleuchten wir die bauliche Entwicklung im Stadtgebiet. An der Oberen Großen Straße trotzt ein Geschäftshaus dem Wandel der Zeiten.

Neustadt nannte man früher den Bereich der Oberen Großen Straße in Bramsche. Der Namen hat sich also geändert, die Häuser sind aber weitgehend erhalten, wie der Vergleich der um 1900 entstanden historischen Ansicht mit der heutigen beweist.





Schaufenster und Reklametafeln haben den Anblick der Häuser auf der rechten Straßenseite verändert. Wer genauer hinsieht, erkennt aber, dass fast alle alten Häuser stehen geblieben sind. Gewandelt hat sich meist die Nutzung vom Wohn- zum Geschäftshaus.

Sandering

Vollkommen unverändert geblieben ist dagegen der Komplex auf der linken Seite. "In einer Kleinstadt wie Bramsche fiel die Haushalts- und Eisenwarenhandlung Chr. Sandering durch ihre Größe auf", steht unter dem alten Bild aus der Sammlung Gottlieb, in Alfred Gottliebs Bildband "Bramsche zwischen Moderne und Vergangenheit" aus dem Jahr 2002. Zehn Jahre später feierte Sandering sein 150-jähriges Bestehen.

Zwei Jahrhundertwenden haben die Firma wie das Gebäude unbeschadet überstanden. Zeitzeuge Hienz Aulfes, der in den 30er Jahren aufwuchs, erinnert sich, dass ses schon damals immer hieß "geh mal zu Sandering", wenn jemand etwas bestimmtes suchte, Die Pferdekutschen sind verschwunden, auch die Blechlawinen, die sich bis in die 80er Jahre über die Bundesstraße 68 durch die Neustadt quälten. Aber Sandering ist auch in der Fußgängerzone äußerlich fast unverändert erhalten geblieben.

Baulücke nach Brand

Verschwunden ist lediglich das etwas hervorstehende Gebäude im historischen Bild links vorne. Es wurde auch von der Firma Sandering genutzt und fiel im Juli 1987 einem Brand zum Opfer. Bis heute wurde an dieser Stelle kein Neubau errichtet. Die Wiese ist die markanteste Baulücke in der Innenstadt.

Anzeige Anzeige