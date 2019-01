Der Verein "Alte Feuerwache" soll aus dem alten Feuerwehrgerätehaus in Engter einen Dorftreff machen. Foto: Heiner Beinke

Engter. Die Irritationen sind ausgeräumt, der Weg ist endgültig frei für die Übernahme des alten Feuerwehrgebäudes in Engter durch den "Alte Feuerwache e.V.". am 23. Januar. Das ist das Fazit der Informationsveranstaltung am Donnerstagabend in Engter.