Bramsche. Seit dem 1. Januar 2019 werden Tageseltern im Landkreis Osnabrück besser und vor allen Dingen verlässlicher bezahlt. "Das erleichtert vieles", sagt Tagesmutter Sonja Kiesekamp aus Epe.

Die Stundenlöhne der Tagesmütter und -väter steigen entsprechend der Neuregelung um 50 Cent. Je nach Berufserfahrung und Qualifizierung erhält eine Tagesmutter dann zwischen 3,50 und 4,50 Euro pro Stunde und pro Kind – und zwar verbindlich für eine fest vereinbarte Stundenzahl pro Woche. Diese Änderungen gelten für alle Tageseltern im Landkreis Osnabrück.

Sich spontan zu überlegen, ob und wann das Kind in die Betreuung geht und auch nur dann zu zahlen, ist nun nicht mehr möglich. Die Eltern buchen in ihrem Betreuungsantrag bei der Kommune eine feste Stundenzahl zu einem festen Betrag. "Bis jetzt mussten die Tagesmütter an jedem einzelnen Tag Stundenzettel ausfüllen und von den Eltern gegenzeichnen lassen", erläutert Sandra Pardieck vom Familienbüro der Stadt Bramsche. "Das hat viel mit Kontrolle zu tun, war umständlich und für beide Seiten nicht schön", so Pardieck weiter. Zudem habe der bisherige Modus beispielsweise bei Personalengpässen im Familienservicebüro gelegentlich zu Verzögerungen bei den Abrechnungen und - für die Tagesmütter besonders ärgerlich - auch zu Verzögerungen bei der Auszahlung des Verdienstes geführt. Tiefer in die Tasche greifen müssen die Eltern durch die Neuregelung nicht. Die Beiträge orientieren sich ab 2019 am steuerpflichtigen Einkommen, so dass in Einzelfällen die Kosten sogar sinken können.

Wie bei einem Krippenplatz

Seit Jahresbeginn müssen Eltern die gebuchten Zeiten genauso bezahlen, wie sie einen Krippen- oder Kindergartenplatz zahlen müssten, das heißt "auch wenn die Oma mal da ist, bekommt die Tagesmutter trotzdem ihr Geld" (Pardieck). Für die Betreuungspersonen bedeutet das wesentlich mehr Verlässlichkeit, für die Eltern die Notwendigkeit, sich zu strukturieren und ein Stück weit zu disziplinieren. Pardieck kennt die Klagen der Tagesmütter über Kinder, die, völlig unplanbar, mal gebracht werden und mal nicht.

Die neue Regelung werde sicherlich helfen, den Eltern klar zu machen, dass die Kinder bei den zertifizierten Tageseltern genauso professionell betreut würden wie in einer Einrichtung, meint auch Sonja Kiesekamp. "Das ist für mich ein Vollzeitjob", sagt die Eperin, die selbst als Tagesmutter fünf Kleinkinder betreut. "Die Neuregelung verpflichtet uns darüber hinaus zu regelmäßigen Fortbildungen, die vom Landkreis finanziert werden, und das ist sehr positiv" unterstreicht sie ihren professionellen Anspruch.

Neue Urlaubs- und Krankheitsregelung

Neu ist auch die Regelung für Urlaubs- beziehungsweise Krankheitstage bei Kindern wie Tagesmutter. Ähnlich wie Angestellten steht den selbstständigen Tageseltern jetzt ein Kontingent von 36 Tagen zu, an denen die Bezahlung weiter läuft. "Gerade im Herbst und Winter hat man die Tage schnell zusammen", sagt Kiesekamp. Infekte grassieren, Kinder stecken sich bei Geschwisterkindern an, die vielleicht schon eine Kita oder die Schule besuchen. Sie bleiben zuhause und die Tageseltern bisher ohne Einkünfte. "Die Neuregelung erleichtert schon vieles", sagt Kiesekamp.

Trotz dieser Verbesserungen setzt der Landkreis, der die Kinderbetreuung letztendlich finanziert, klar auf die sogenannte "institutionelle Betreuung" in Krippen und Kindertagesstätten. In der Stadt Bramsche wurden in den vergangenen Jahren etliche Krippen gebaut, mit einer Konsequenz, die sowohl Pardieck als auch Kiesekamp als durchaus problematisch sehen. Zunehmend fällt es Eltern schwer, einen Kitaplatz für Kinder zu finden, die nicht bereits in einer Krippe betreut wurden. "Ein Unding" findet Tagesmutter Kiesekamp.

Dennoch hofft Pardieck darauf, dass die verbesserten Rahmenbedingungen den Beruf der Tagesmutter wieder attraktiver machen. Im Herbst musste der geplante Kurs, der die Betreuungspersonen qualifiziert und gleichzeitig berechtigt, mit der Stadt abzurechnen, aus Mangel an Nachfrage abgesagt worden. Im Februar soll ein neuer Versuch starten. Zunehmend sehen sich Tageseltern durch Ganztagsangebote in Kitas und Schulen in die unattraktiven Randstunden gedrängt. "Für morgens von 6 bis 7 Uhr und abends von 16 bis 19 Uhr kann man doch niemanden begeistern", zeigt Pardieck Verständnis.