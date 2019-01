Bramsche. In der Saisonpause kam der Umbruch, im Winter befinden sich die Regionalliga-Basketballer der TuS Ademax Red Devils Bramsche nun als Spitzenreiter mitten im Titelkampf. Teammanger Gunnar Elsemann und der neue Trainer Roland Senger analysieren im BN-Interview die erste Hälfte der Saison 2018/19.

Herr Senger, worauf liegt der Fokus in den sechs spielfreien Wochen?

Senger: Grundsätzlich ist die aktuelle Pause suboptimal. Es fehlt ein wenig der Anreiz, da es ja keine Spiele gibt und es auch ein paar Tage frei gab. Das bekommt man nicht aus den Köpfen. Dennoch haben wir die spielerischen Elemente in den Vordergrund gestellt, sprich ohne Druck mit viel Spaß in Bewegung bleiben. Desweiteren haben wir die Tage für diverse Einzelgespräche genutzt.

Herr Elsemann, sind Sie zufrieden mit dem Verlauf der ersten Saisonhälfte?

Elsemann: Grundsätzlich ja. Leider gab es diese unnötige Heimniederlage gegen die SG Braunschweig. Doch wir haben uns schnell wieder gefangen und die anderen wichtigen Spiele gewonnen. Es sind jetzt noch neun Endspiele für uns. Das wird ein schwieriges Unterfangen. Wir sind die Gejagten, in jedem Spiel wollen uns die Gegner ein Bein stellen. Wir werden auf der Hut sein und müssen in den kniffligen Phasen souveräner auftreten. Auf jeden Fall müssen wir in den Spielen, in denen es nicht so gut läuft, kühlen Kopf bewahren. So wie gegen Wolfenbüttel.

Ist die Personalpolitik, die Sie seit dem Sommer verfolgen, aus Ihrer Sicht aufgegangen?

Elsemann: Bislang scheint es so. Doch es sind wie gesagt noch neun Begegnungen, in denen viel passieren kann. Wir mussten im Sommer einen fast kompletten Umbruch durchführen, anders hätte es nicht funktioniert. Hätten wir diesen Umbruch nicht gemacht, wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Im Sommer wollten einige nach dem Nichtaufstieg das Schiff hier zum Sinken bringen. Doch ein klarer Weg mit Roland Senger als neuem Trainer hat das verhindert. Wir haben gute und erfahrene Spieler geholt, die wissen, was der Trainer von ihnen erwartet.

Mit ein wenig Abstand: Wie wichtig war der Heimsieg gegen Wolfenbüttel und wie ärgerlich die Niederlage gegen Braunschweig?

Senger: Für uns war die Niederlage gegen Braunschweig ein ganz wichtiger Wachrüttler. Sie hat uns gezeigt, dass wenn wir nicht mit 100 Prozent bei der Sache sind, wir jederzeit ein Spiel verlieren können. Angesichts der Tabellenkonstellation war der Sieg gegen Wolfenbüttel ebenfalls sehr wichtig, vor allem für die Moral. Die Partie schien verloren und dennoch haben wir es noch zurechtgebogen. Dieses Spiel hat uns sehr eng zusammengeschweißt und unglaublich heiß auf die zweite Saisonhälfte gemacht.

Was müssen die Red Devils als Mannschaft besser machen, welche Fehler abstellen, damit es am Ende zur Meisterschaft reicht?

Senger: Jeder muss noch einmal ein paar Prozent mehr geben. Wir dürfen uns nicht auf unseren Leistungsträgern ausruhen und jeder Einzelne muss sich seiner Verantwortung bewusst sein. Ich denke, dass unser Gesamtpotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Ich für meine Person werde ein paar Dinge und Abläufe ändern. Wichtig ist, dass es neue Anreize gibt.

Wird sich personell in naher Zukunft noch etwas ändern?

Elsemann: Nein. Wir haben intern die personelle Situation analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, mit dem aktuellen Personal weiterzuspielen. Es gab nach dem letzten Hinrundenspiel mit allen Spielern Gespräche. In der vergangenen Saison haben wir nachverpflichtet (Anm. der Redaktion: Milovan Radmanovic) und es brachte nicht den nötigen Erfolg. Jetzt vertrauen wir dem Team, in dem jeder seine Rolle gefunden hat. Jeder Spieler ist gefragt, jeder hat seine Qualität. Und wir sind uns sicher, dass der eine oder andere noch nicht ansatzweise gezeigt hat, was in ihm steckt. In der Rückrunde werden wir sehen, wer noch leistungsmäßig explodiert.