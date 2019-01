Bramsche. Was haben Sie mit Ihrem ersten eigenen Auto erlebt? Das möchten unsere Redaktion gerne wissen und Ihre Geschichten und Anekdoten veröffentlichen.

Vor mehr als 130 Jahren erhielt Carl Benz ein Patent für ein Dreirad mit Verbrennungsmotor – das moderne Automobil war geboren und hat seit damals, 1886, viele Entwicklungsstufen genommen. Für manche ist das Auto heute ein Gebrauchsgegenstand, für viele aber auch nach wie vor „das liebste Kind“ – allen Diskussionen um Umweltbelastung, Diesel-Fahrverbot und hohe Spritpreise zum Trotz. Während mittlerweile schon autonom fahrende Autos getestet werden, ranken sich besondere Legenden oft um das allererste Gefährt, mit dem wir die Straßen unsicher gemacht haben.

Wie ist es bei Ihnen gewesen? Sind Sie schon in den 1950er-Jahren mit dem VW Käfer zum ersten Mal nach Italien in den Urlaub gefahren? Wurden Sie in den 80ern mit Ihrem Ford Granada von einer Polizistin angehalten – und haben die hübsche junge Frau dann prompt geheiratet? War „Schumi“ in den Neunzigern Ihr Idol, und Sie sind ihm mit Ihrem flotten Fiat Panda zumindest ein kleines bisschen nachgeeifert? Ist Ihr schöner VW Golf beim Autokorso nach dem WM-Sieg 2014 bedauerlicherweise zusammengebrochen? Oder sind Sie vielleicht mal im Schnee stecken geblieben und haben von netten Menschen unerwartete Hilfe bekommen?

Unsere Redaktion möchten Ihre spannende, aufregende und vor allem liebenswerte Geschichte rund um Ihr erstes Auto erfahren und veröffentlichen. Berichten Sie uns von Ihren Erlebnissen, egal mit welchem Auto und ganz gleich, in welchem Jahrzehnt! Sehr gerne möchten wir zu Ihren Geschichten auch die passenden Fotos veröffentlichen, die Sie mit Ihrem ersten Auto zeigen. Schreiben Sie uns per Post an Bramscher Nachrichten, Redaktion, Große Straße 6, 49565 Bramsche. Oder schicken Sie eine E-Mail an redaktion@bramscher-nachrichten.de (Foto nach Möglichkeit im jpg-Format). Falls erforderlich, können wir Ihre Bilder gerne auch bei uns in der Redaktion einscannen.