Hesepe. Gibt es neue Bauplätze in Hesepe mitten im Ort? Die Chancen stehen gar nicht so schlecht.Gleichzeitig würde ein städtebaulicher Missstand verschwinden.

Denn aktuell sieht die Fläche an der Einmündung der Hauptstraße auf die Alfhausener Straße ziemlich verwahrlost aus mit verfallenden Gebäuden und provisorischen Überdachungen. Nach einem Todesfall ist hier Bewegung in die Grundstücksangelegenheit gekommen: Die Stadt sei "in guten Gesprächen mit einem Bevollmächtigten der Eigentümerin," erklärt Baudirektor Hartmut Greife.

Stadt am Ball

"Es gibt einen städtebaulichen Entwurf und zur Zeit prüfen wir die Rahmenbedingungen der Erschließung (Bodenbeschaffenheit), um Kostensicherheit zu erlangen. Ich gehe davon aus, dass wir in 2019 hier einen Bebauungsplan aufstellen," schreibt Greife als Antwort auf unsere Anfrage.

Das wäre dann ein doppelter Glücksfall für den Ortsteil. Hier könnte die gewünschte bauliche Verdichtung gelingen, außerdem hatte der Ortsrat in den letzten Jahren immer wieder Bauplätze im Ort gefordert. Das Neubaugebiet am Stapelberger Weg löste in Hesepe wenig Begeisterung aus, weil sich dessen Bewohner wohl eher in Richtung Bramsche orientieren werden