Bramsche. Unter dem Motto „Kauf eins mehr“ baten die Bramscher Messdiener in der Adventszeit wieder Supermarktkunden um Spenden für die Bramscher Tafel. Am 3. Januar 2019 lieferten sie dort jetzt kistenweise Lebensmittel ab, sehr zur Freude der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen.

"So 30 Einkaufswagen voll", überschlägt Gruppenleiter Torben Tschiedel mit Blick auf die vollgepackten Autos und den Anhänger, mit denen sich Messdiener und Betreuer am Donnerstagnachmittag bei der Ausgabestelle der Tafel an der Hasestraße eingefunden haben. Tschiedel hat dieses Mal die Aktion organisiert, die in Bramsche schon Tradition hat. Am zweiten und dritten Adventswochenende 2018 hatten sich die Mädchen und Jungen von zehn bis 18 Jahren Jahren beim Markant-Markt in Engter, beim Lidl und bei Famila in Bramsche postiert, um die Kunden zu informieren und sie zu bitten :"Kauf eins mehr". Vielen Kunden sei die Aktion bereits aus den Vorjahren bekannt gewesen, andere hätten sich von dem Konzept gern überzeugen lassen. "Das Echo war sehr positiv", freut sich Tschiedel und bedankt sich bei den Märkten für die Unterstützung.

"Die Leute kennen uns schon"

Messdienerin Silvia Tebbe denkt gern an die Tage zurück, an denen sie in den Supermärkten um Spenden baten. "Es war ganz toll. Die Leute kennen uns schon." Nachdenklich fügt sie hinzu: "Besonders Leute, die selbst nicht viel haben, sind immer ganz großzügig". Übrigens wurde auch der eine oder andere Geldschein noch in Lebensmittel umgewandelt.

Ziel der Messdieneraktion ist, der Tafel durch die Spende von haltbaren Lebensmitteln nachhaltig zu unterstützen. Konserven der verschiedensten Art, Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Kakao, haltbare Milch und ähnliches schaffen eine Basis, sollte es einmal Engpässe bei der Lieferung frischer Waren geben. "Das brauchen wir immer. Ich sehe schon, davon haben wir ganz lange etwas", freut sich Giesela Reese, die seit Gründung der Tafel in Bramsche in Bramsche dort ehrenamtlich aktiv ist.

An diesem Donnerstagnachmittag haben sich neben Reese noch einige Ehrenamtliche mehr in den Räumen der Freikirchlichen Gemeinde eingefunden, die die Tafel nutzen kann. Schließlich soll alles bis zum Freitag, dem Ausgabetag, sortiert und eingeräumt sein. Ungefragt packen die Messdiener mit an, mittendrin Pastor Tobias Kotte, der die Messdiener begleitet und sich ebenfalls gern nützlich macht.