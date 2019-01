Bramsche. Die Ansiedlung von Verbrauchermärkten wird die Bramscher Kommunalpolitik im Jahr 2019 beschäftigen. Es gibt eine konkrete Anfrage für einen Neubau und einen Erweiterungswunsch, der sich wohl auch nur mit einem Neubau umsetzen lassen wird.

Schon länger kursiert das Gerücht, NP wolle statt des gerade renovierten Marktes an der Brucknerstraße lieber einen deutlich größeren Verbrauchermarkt in der Nähe errichten. NP gehört zur Edeka-Gruppe, deren Pressestelle in Minden dies bisher dementiert hat.Bramsches Leitender Baudirektor Hartmut Greife bestätigte aber am Donnerstag, dass es "eine Anfrage eines privaten Investors im Auftrag von Edeka" gebe, "südlich der Hemker Straße einen großflächigen Vollversorger zu errichten."

Markt nur mit Baugebiet

Wie Greife kann sich auch Ralf Bergander als Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt einen großen Verbrauchermarkt am Ortseingang zwischen Bahnlinie und Landesstraße nicht allein, sondern nur in Verbindung mit einem neuen Baugebiet vorstellen, das etwa 30 Wohneinheiten haben könnte. Dann aber könne es sehr sinnvoll sein, glaubt der SPD-Ratsherr: Für die Versorgung des Bramscher Berges sei der Standort am Ortseingang für einen großen Vollversorger günstig.

Untersuchungen

Nach Angaben von Greife laufen zurzeit Gespräche mit den betroffenen Eigentümern. Außerdem sei eine "raumordnerische Abstimmung" vorzunehmen. Der Auftrag für diese Verträglichkeitsuntersuchung werde derzeit vorbereitet. "Die Stadt wird beauftragen, der Investor bezahlt", beschreibt Greife das übliche Verfahren. Ein Vorgespräch mit dem Landkreis sei bereits erfolgt.

Bei der Untersuchung wäre zu prüfen, inwieweit der neue Markt an der Hemker Straße die Versorgung des Bramscher Berges abdeckt. Der NP würde dort dann ja aufgegeben. Der neue Markt werde sicher auch Auswirkungen auf den bestehenden Markt in Achmer haben, räumt der Baudirektor ein. Es sei aber auch zu prüfen, ob dieser Markt dauerhaft bestehen könne und "wie weit er tatsächliche Versorgungsfunktion für Achmer übernimmt," meint Greife.





Erweitern möchte der Edeka-Markt Kuhlmann in der Gartenstadt, was aber aus verschiedenen Gründen am jetzigen Standort nicht möglich ist. Deshalb sei auch hier vor einem möglichen Neubau eine Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich, die zusammen mit der Untersuchung Hemker Straße "innerhalb eines Auftrages" erfolgt. "Ob wir da eine Lösung finden, weiß ich noch nicht. Für mich steht aber außer Frage, dass dieser Versorgungsstandort für die Gartenstadt zu sichern und auszubauen ist," meint Greife.

Mit beiden Standorten wird sich auch die Politik in diesem Jahr noch intensiv beschäftigen. Die dazugehörige Bauleitplanung kann aber erst beginnen, wenn die Ergebnisse der Untersuchungen vorliegen. Das wird nach Greifes Schätzung nicht vor der Jahresmitte der Fall sein.