Bramsche. Mit Jahresbeginn nimmt das Projekt "Demokratie leben" in Bramsche Fahrt auf. Stefanie Uhlenkamp und Wilfried Gerke starten mit dem breiten Sammeln von Informationen, haben aber auch schon viele Ideen im Kopf, wie das Bundesprojekt in Bramsche umgesetzt werden kann.

Das Bundesprogramm "Demokratie leben" gibt es seit 2015, Bramsche ist nach einem Antrag 2018 mit einem Förderbetrag von 87 000 Euro neu dazugekommen. Am Anfang der Arbeit steht jetzt erst einmal das Sammeln von Informationen. Welche Erfahrungen haben andere Kommunen gemacht? Welche Ansätze sind besonders lohnend? Außerdem ist eine Bestandsaufnahme notwendig: Was sind denkbare Partner vor ort? Welche Initiativen gibt es bereits? Um all diese Fragen kümmert sich Wilfried Gerke.

"Rentner" startet durch

Nach einem "vollen Monat als Rentner" ist der gerade erst in den Ruhestand verabschiedete Sozialpädagoge wieder im Dienst als Koordinator des Projektes. 45 000 Euro sind für diese Fachstelle bewilligt, einschließlich aller Nebenkosten wie Büroeinrichtung, Telefon und anderem mehr. Das Büro wird voraussichtlich im VHS-Gebäude an der Jägerstraße eingerichtet. Eine glückliche Kombination, findet Gerke: "Eine zentrale Anlaufstelle ist wichtig, und die VHS bietet sich ja auch inhaltlich als Partner an".

"Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Man muss etwas dafür tun, um sie zu erhalten." Dieser Kernsatz gibt für Gerke die Richtung vor. Schulen, Vereine und gesellschaftliche Gruppen sind dabei die Hauptansprechpartner. Führ Jugendliche gibt es mit 5000 Euro sogar einen eigenen Ansatz im Förderprogramm. "Ein Stadtschülerrat ist ein möglicher Ansatz, darüber wird sich das Jugendparlament Gedanken machen", sagt Stefanie Uhlenkamp, die als Geschäftsführerin des Präventionsrates ebenfalls am Projekt mitwirkt.Die Stadtverwaltung ist auch eingebunden. Im Rathaus führt Judith Wagner Regie bei der "Partnerschaft für Demokratie".

Thema Respekt

Weiterverfolgt werden sollen auch die Ansätze, die im letzten Jahr in einer Arbeitsgruppe zum Thema "Respekt" erarbeitet worden. Unter dieser Überschrift wurden die verschiedensten Initiativen geplant, um zu zeigen, dass Demokratie und menschliches Miteinander allgemein ohne Respekt nicht funktionieren. "All das, was wir da angesprochen haben, lässt sich jetzt realisieren," meint Gerke.

Für das erste Quartal 2019 haben sich die Beteiligten klare organisatorische Ziele gesetzt. Noch im Januar soll der Präventionsverein, der die Arbeit des Präventionsates begleitet, formal die Trägerschaft für das Projekt übernehmen. Dann soll auch ein Begleitausschuss gebildet werden, der über die konkreten Projekte im Rahmen des Programmes zu entscheiden hat. Dieser Begleitausschuss soll dann öffentlich auf einer Auftaktveranstaltung im ersten Vierteljahr 2019 vorgestellt werden.

Einen konkreten Termin gibt es für eine Aktion der Schulen gegen Rassismus. Vom 17. bis 24. März sind dazu unter anderem Infostände geplant. Die Landesaufnahmebehörde in Hesepe und das Miteinander der Kulturen sind weitere Themen, die für die Koordinatoren unter das Dach des Projektes gehören. Nach ihren Vorstellungen ist das Projekt dann so, wie eine gute Demokratie sein sollte: "vielfältig, bunt und lebendig." Nachhaltig kann sie bei entsprechendem Erfolg auch sein, denn das Bundesprogramm wird über 2019 hinaus fortgeführt.

Kontakt

Bis zur Einrichtung des Büros steht Stefanie Uhlenkamp als Ansprechpartnerin für alle Fragen zum Projekt zur Verfügung: stefanie.uhlenkamp@stadt-bramsche.de, Tel. 05461/83312, Handy 015256729771.