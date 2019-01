Bramsche. Stephan Uetrecht ist neuer Bezirksschornsteinfeger im Kehrbezirk Bramsche II. Er übernimmt das Amt von Karl Rothert, der mit dem Jahreswechsel in den Ruhestand gegangen ist. Mit dem Bezirk und dem, was ein Schornsteinfeger so alles erleben kann, ist Uetrechr bereits bestens vertraut.

Denn Uetrecht ist bereits seit 2001 in dem Kehrbezirk tätig, zu dem der Bramscher Berg, Epe, Hesepe, Teile von Achmer und Ueffeln Balkum gehören. "Alleine schafft man das nicht," erklärt Karl Rothert, der 27 Jahre lang der Bezirksschornsteinfeger in diesem Bereich gewesen ist. Uetrecht hat bei ihm bereits seine Lehre absolviert.

Ausschreibung

Den Bezirk hat der neue Schornsteinfeger aber nicht einfach so übernommen. Die Stelle ist vom Landkreis Osnabrück öffentlich ausgeschrieben worden. Dabei hat Uetrecht das Rennen gemacht, sehr zur Freude von Rothert: "Er ist bei der Kundschaft schon wohlbekannt, das ist immer ein Vorteil." Uetrecht wird als zweiten Mann den Gesellen Hendrik Thomann aus Hesepe beschäftigen. Der neue Bezirksschornsteinfeger wohnt derzeit noch in Bersenbrück, sucht aber eien Firmensitz in Bramsche, Zu erreichen ist er derzeit am besten per Handy unter 0176/45911971.

Zwar kann sich jeder Hauseigentümer den Schornsteinfeger seines Vertrauens selbst aussuchen. Die Einhaltung der Vorschriften unter anderem aus der Feuerungsverordnung (FeuVO) überwacht aber der Bezirksschornsteinfeger. Feuerstättenbescheide für 2600 Häuser hat Rothert verwaltet. Die übernimmt jetzt sein Nachfolger.

Neubauabnahme

Dem Bezirksschornsteiger obliegt aber nicht nur die regelmäßige Kontrolle bestehender Feuerungsanlagen. Auch bei Neubauten muss er einbezogen werden. "Wir müssen alle neuen Heizungen abnehmen, auch Schornsteine für Kamine", erklärt Rothert. Die Schornsteinfegerinnung Osnabrück-Emsland rät, den Fachmann schon früh einzubeziehen: "Er ist Ihr Partner in allen Fragen der Energieeinsparung, des Immissionsschutzes und des vorbeugenden Brandschutzes.".

Streit unter Nachbarn

Ein weniger angenehmes Tätigkeitsfeld für den Bezirksschornsteinfeger sind die sogenannten anlassbezogenen Überprüfungen. "Das ist wenn der Kaminofen des Nachbarn richtig qualmt," gibt Rothert ein Beispiel. Auch in seinem alten Kehrbezirk hat er das schon erlebt, insbesondere, wenn die Nachbarschaft nicht so richtig intakt ist: "Da gibt es Ecken, da vertragen sich die Leute überhaupt nicht und rufen wegen jeder Kleinigkeit an," berichtet Rothert, der insgesamt 44 Jahre als Schornsteinfeger gearbeitet hat.

Weniger schöne Einsätze als Schornsteinfeger hat auch Stephan Uetrecht schon erlebt. Wenn ein Kunde partout keine Kontrolle zulassen will, muss der Schornsteinfeger auch schon mal in Polizeibegleitung anrücken, um die Tür mit Gewalt zu öffnen. Uetrecht hat es auch schon mal erlebt, dass durch den Briefkastenschlitz zunächst ein wild bellender Hund betäubt werden muss. Oder dass er vor der Tür warten musste obwohl jemand zu Hause war, weil er zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit gekommen war.

Küsschen und Kranz zur Begrüßung

"Aber das ist Gott sei Dank nicht die Masse", sagt Uetrecht. Für die meisten sie der Schornsteinfeger nach wie vor ein gern gesehener Handwerker und Glücksbringer. Es komme immer noch häufig vor, "dass Leute einen anfassen wollen, wenn man die Berufskluft anhat." Einmalig ist allerdings der Empfang,, der Uetrecht beim Dienstbesuch bei einem Paar zuteil wurde. Die beiden Frauen hatten einen Papierblütenkranz nach hawaiianischem Vorbild für ihn gebastelt und begrüßten ihn "mit Küsschen links und rechts auf die Wange," erzählt er. Das Hawaiikränzchen hat er sich an den Innenspiegel seines Fahrzeugs gehängt