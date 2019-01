Bramsche. Es gibt zwei neue Bücher zum Thema CSA-Hof in Pente. Sie befassen sich mit ökologischer Landwirtschaft, historischen Ereignissen und vielen anderen Themen.

Frisch erschienen ist "Stadt - Land - Lust", der siebte Band der "Nachrichten vom Hof". In der schon gewohnten Form dieser Reihe greifen die Autoren Johannes, Martina, Julia und Tobias Hartkemeyer Begebenheiten aus dem Alltag der solidarischen Landwirtschaft in Pente auf, um grundsätzliche Probleme zu beschreiben. Geordnet nach Monaten, ergibt sich ein Streifzug durch die Ereignisse auf dem Hof im Jahr 2018. "Gerdas Perlhühner" haben darin ebenso ihren Platz wie der Bau eines Lastenanhängers für ein Fahrrad.

Der Humor kommt dabei nicht zu kurz, etwa bei der Beschreibung des Einsatzes der "Kartoffelkäfer-task-force", die dem Schädling ohne Chemieeinsatz zu Lebe rückte.Oder bei der Beschreibung des Potenzials von Pferden mit dem Vokabular der Autobranche. Da kommen die Vierbeiner mit "Allhufantrieb", "dynamischer Hufwerkskontrolle", Spracherkennung und "lernfähiger Lenkassistenz" gar nicht so schlecht weg.

"Nachrichten vom Hof VII", Books on Demand, Norderstedt, ISBN 978-3-7481-2012-4.

Erinnerungen

Sehr persönlich ist dagegen der Band "kein schöner Land..", in dem Johannes F. Hartkemeyer Notizen, Erinnerungen und Erzählungen zusammengefast hat. Eigentlich wollte er diese Erinnerungen nur für die Familie bewahren und niederschreiben. Doch das Interesse an diesen Begebenheiten und Betrachtungen sei so groß gewesen, dass daraus ein Buch wurde,wie Johannes Hartkemeyer erzählt.

Das Buch enthält lustige Anekdoten aus Hartkemeyers Kindheit, aber auch ernste Betrachtungen zu geschichtlichen Hintergründen. Breiten Raum nimmt dabei die Kontroverse um den Osnabrücker Bischof Wilhelm Berning und seine Nähe zu den Nationalsozialisten ein.

Johannes F. Hartkemeyer, "Ken schöner Land...", ISBN 9783752849356,Books on Demand, Norderstedt.

