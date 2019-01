Bramsche. Verkaufsoffene Sonntage, Stadtfest, Sommerkultur: Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen 2019 in Bramsche.

10. März: Frühlingserwachen Plus

Das "Frühlingserwachen plus" am 10. März ist der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Selbst wenn es an diesem Termin in der Vergangenheit regnete oder schneite, herrschte an diesem Sonntag in der Innenstadt Hochbetrieb. "Die Leute wollen nach dem Winter einfach mal raus", hat Stadtmarketing-Geschäftsführer Wolfgang Kirchner den Wert dieses frühen Termins erkannt. Das "Plus" im Veranstaltungsnamen steht für die angegliederte Gewerbeschau auf dem Marktplatz.Auch die Bramscher Autohäuser präsentieren ihre Modelle.



26.- 29. April: Frühjahrskirmes mit verkaufsoffenem Sonntag

Die Bramscher Frühjahrskirmes findet 2019 vom 26. bis 29. April in der Innenstadt statt. Am Sonntag, 28. April, sind von 14 bis 18 Uhr auch die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.



24. und 25. Mai: Stadtfest

Traditionell findet das Bramscher Stadtfest am letzten Wochenende im Mai statt. In diesem Jahr beginnt das Programm mit dem Konzert auf dem Kirchplatz am Freitag, 24. Mai.Haupttag ist Samstag, 25. Mai mit vollem Programm vom Flohmarkt am Vormittag über die Kleinkünstler bis zum großen Abschlusskonzert auf dem Kirchplatz, das stets Bramsches Party des Jahres ist.



Anzeige Anzeige

04.07. bis 30.08.: Sommerkulturprogramm

Das Sommerkulturprogramm 2018 hat dank des tollen Sommers alle Rekorde gebrochen. Vor allem donnerstags auf dem Kirchplatz war es immer rappelvoll. Daran wollen die Organisatoren in diesem Jahr wieder anknüpfen. Das erste Kirchplatzkonzert beginnt am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr, der Abschluss findet dort am Freitag, 30. August, statt. Dazwischen gibt es jeden Donnerstag Kirchplatzkonzerte sowie an den Wochenende Konzerte in anderen Lokalen.



06.09.: Herbst-Cocktail

Einen langen Einkaufsabend bietet der Bramscher Einzelhandel am Freitag, 6. September, Bis 22 Uhr sind die Geschätte beim "Herbst-Cocktail" geöffnet.



27. - 30.09.: Herbstkirmes

Die Herbstkirmes findet vom 27. bis 30. September in der Innenstadt statt. Wie im Frühjahr sind dazu auch die Geschäfte am Sonntag, 29. September, von 14 bus 18 Uhr geöffnet

03.11.:Bramscher Rot

"Bramscher Rot - Die City lädt ein" lautet das Motto beim letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 3. November. Wie in den Vorjahren erwartet die Besucher ein besonderes kulturelles Programm mit Bezug zru Bramscher Tuchmachertradition.



07. - 08.12.: Weihnachtsmarkt

Traditionell wird der Weihnachtsmarkt in der Bramscher Innenstadt am zweiten Adventswochenende gefeiert. Das ist in diesem Jahr der 7. und 8. Dezember. Nach der erfolgreichen Premiere 2018 wird es dazu auch wieder das Bramscher Eisvergnügen mit der Kunsteisbahn auf dem Kirchplatz geben