Bramsche. Gefährlicher Vandalismus am zweiten Weihnachtsfeiertag: Unbekannte haben am Bahnhof in Bramsche-Hesepe einen Mülleimer aus der Verankerung gerissen und auf die Gleise gezogen.

Eine aufmerksame Anwohnerin hat am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags möglicherweise einen folgenreichen Unfall am Bahnhof in Bramsche-Hesepe verhindert. Wie die Bundespolizei in Bad Bentheim am Donnerstag mitteilte, hatten Unbekannte einen Mülleimer samt mit ihm verschraubten Steinen über den Bahnsteig auf die Gleise der Bahnstrecke Oldenburg-Osnabrück gezogen.

Eine Anwohnerin hörte den Lärm und verständigte die Polizei. Die Beamten sperrten die Strecke für zehn Minuten und entfernten das gefährliche Hindernis. Zugverspätungen seien dadurch nicht entstanden. "Ein Zusammenstoß mit dem Mülleimer hätte einen Zug erheblich beschädigen können. Wenn die Steine dabei zur Seite geschleudert worden wären, hätten sie Reisende am Bahnsteig schwer verletzen können", sagte Daniel Hunfeld, Sprecher der Bundespolizei Bad Bentheim, unserer Redaktion.



Da der Mülleimer nur mit "erheblichem Kraftaufwand" zu bewegen sei, gehen die Ermittler von mindestens zwei Tätern aus. Weil es keine weiteren Beschädigungen am Bahnsteig gab, könnte es sich um eine mutwillige Aktion gehandelt haben, so Hunfeld. Die Polizei ermittelt wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr".

Zeugen können sich mit Hinweisen telefonisch an die Bundespolizei in Osnabrück wenden: 0541/331280.