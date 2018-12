Bramsche. Wenn die meisten Menschen Heiligabend und Weihnachten feiern, müssen sie arbeiten: Die Rettungs- und Notfallsanitäter der Malteser-Rettungswache in Bramsche. Dienst ist Dienst – und doch kommt auch festliche Stimmung auf.

Marc Hillers, Michael Knappheide, Markus Stöhler und Peter Hengelage: Sie alle sind erfahrene langjährige Rettungsdienstler, fast alle schon bei den Maltesern, seit die Anfang 2002 die Bramscher Rettungswache übernommen haben, die damals noch am Johanniter-Krankenhaus war. So ist es kein Zufall, dass jeder der vier Sanitäter auch schon an Heiligabend und den Weihnachtstagen, an anderen Feiertagen oder auch an Silvester gearbeitet hat. "Ein Herzinfarkt nimmt keine Rücksicht darauf, ob gerade Heiligabend ist. Der kommt trotzdem - und dann muss es ja jemanden geben, der hilft", bringt Michael Knappheide es auf den Punkt.

Am 24. Dezember hält die Rettungswache bis nachmittags die für Wochentage übliche Zahl an Personal und Fahrzeugen vor. Verkehrsunfälle kann es dann noch genauso viele geben wie sonst. Wenn aber die meisten Menschen erst einmal dort angekommen sind, wo sie den Heiligen Abend begehen möchten, kann es ruhiger werden für die Sanitäter - muss es aber nicht: Die besagten Herzinfarkte, andere plötzliche Erkrankungen, häusliche Unfälle: "Das ist nicht anders als an anderen Tagen: Wir wissen nie, was uns erwartet", gibt Peter Hengelage zu bedenken. Aus den Krankenhäusern würden zudem Patienten zu Weihnachten nach Hause entlassen, "da kann immer nochmal was sein", sagt Marc Hillers.

Was die vier Rettungsdienstler nicht bestätigen können, ist, dass es zu Weihnachten vermehrt zu Suizidabsichten komme. "Das heißt es des Öfteren, ja", weiß auch Michael Knappheide, nach dessen Empfinden die Menschen aber "vielleicht eher schon im Advent" sensibler würden, wenn es auf Weihnachten zugeht und Einsamkeit, finanzielle Schwierigkeiten oder andere private Probleme als noch belastender wahrgenommen werden als sonst. Grundsätzlich aber seien psychische Probleme heutzutage deutlich mehr geworden als früher, meint Markus Stöhler.

Einsätze wegen Betrunkener

Definitiv, da sind sich alle einig, spielt der Alkohol aber eine größere Rolle an den Fest- und Feiertagen. Ob nun zu Weihnachten oder Silvester, da vermischen sich die Erzählungen der Rettungsdienstler. Und manches hört sich kurios an, auch wenn es sich zum Zeitpunkt des Ereignisses für sie um einen Einsatz handelte, der natürlich seriös abzuarbeiten war. "Ich bin einmal zu einem Mann gerufen worden, der meinte, er würde Blut spucken. Tatsächlich hatte er sich aber nur von dem Glühwein übergeben müssen, den er offenbar in nicht unerheblicher Menge getrunken hatte" eröffnet Marc Hillers. An Silvester sei dann mehrmals von vorbeifahrenden Autofahrern in der Rettungsleitstelle angerufen worden, dass ein Mann sich torkelnd von Laterne zu Laterne hangele. "Ich musste dann natürlich jedes Mal da hin. Es lag aber kein Notfall vor, der war einfach nur betrunken. Beim fünften Mal hatte ich dann genug und habe den Mann kurz nach Hause gefahren", erzählt Hillers weiter. Umgekehrt erging es seinem Kollegen Markus Stöhler: "Ich habe einen Betrunkenen in einem Ortsteil aufgesammelt und in Bramsche abgesetzt. Ich hatte ihn so verstanden, dass er da wohnt." Nach zwei weiteren Einsätzen habe er den Mann wieder auf einer Parkbank sitzend gesehen. "Als ich ihn fragte, warum er da noch ist, meinte er, er wisse gar nicht, wie er nach Hause kommen soll. Tatsächlich wohnte er nämlich da in der Nähe, wo ich ihn aufgegabelt hatte", lacht Stöhler.

Doch längst nicht jeder Einsatz bleibt als amüsante Anekdote hängen. "Es ist auch für uns ganz schön hart, wenn wir zu einem Einsatz gerufen und etwas Gravierendes vorgefallen ist. Soll man dann zum Abschied 'Frohe Weihnachten' wünschen?", fragt Marc Hillers eher rhetorisch. Trotzdessen kommt auch bei den Rettungsdienstlern festliche Stimmung auf, wenn sie am Heiligabend Dienst haben. "Das ist schon etwas Besonderes, auch bei den Fahrten, wo man die weihnachtliche Beleuchtung an und in den Häusern sieht", findet Michael Knappheide. Und auch Markus Stöhler, der schon des Öfteren zu Weihnachten gearbeitet hat, "weil ich meinen Kollegen, die Kinder haben, die freien Tage gönne", empfindet den Heiligen Abend immer als einen "schönen Tag".

Festliche Stimmung

Anders als sonst werde dann darauf geachtet, dass alle Kolleginnen und Kollegen gemeinsam essen. Dafür werde immer auch ein richtiges Festtagsmenü zubereitet – allerdings könne es auch schonmal dauern, bis alle Rettungsdienstler dann dazu kommen, zusammen zu speisen: "Wir hatten mal einen schönen Rehbraten. Aber dann wurde es wegen einiger Einsätze Mitternacht, bis alle da waren. Da war das Fleisch schon ziemlich zäh", erinnert sich Markus Stöhler.

Dafür allerdings werde man gerade am Heiligen Abend "immer in der Schlange beim Bäcker vorgelassen, wenn man als Rettungsdienstler in Dienstkleidung Brötchen holen will", freut sich Peter Hengelage über dieses Entgegenkommen der Mitmenschen. Und noch etwas sei zu den Festtagen besonders: "Die Chefs bringen immer Süßigkeiten mit", so Hengelage weiter. Die Teller aber seien "immer spätestens am zweiten Feiertag schon alle leer". Denn schließlich wird auf der Malteser-Rettungswache in Bramsche immer gearbeitet. Jeden Tag im Jahr. Auch am Heiligen Abend und den Weihnachtstagen.