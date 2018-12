Kalkriese. In Kalkriese ist der Reigen der Bramscher Weihnachtsmärkte 2018 am vierten Advent beendet worden. Schon am Samstag hatte der FC Kalkriese zur öffentlichen Kinder-Weihnachtsfeier eingeladen.

Wenn am vierten Advent anderenorts die ersten Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern aufgestellt werden und die privaten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest auf Hochtouren laufen, werden beim FC Kalkriese erst noch einmal die Ärmel für zwei öffentliche Veranstaltungen hochgekrempelt. Die Kinder-Weihnachtsfeier am Samstagnachmittag und den am Sonntag folgenden Weihnachtsmarkt galt es für die vielen Helfer aus dem Verein erst noch über die Bühne zu bringen, bevor auch sie zuhause in Ruhe die vierte Kerze am Kranz entzünden konnten.

Aus Wunschliste vorgelesen

Mit dem Posaunenchor Engter begann die Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle. Ralf Finke, der Vorsitzende des FC Kalkriese, begrüßte die Gäste. Ortsbürgermeister Helmut Bei der Kellen überbrachte die Grüße des Ortsrates und verlas Auszüge aus der Wunschliste des FCK für 2018. Der Aufstieg der ersten Mannschaft war in Erfüllung gegangen. Die Sanierung der Flutlichtanlage wartet hingegen noch auf die Realisierung. Gesichert ist hingegen die Installation einer Bewässerungsanlage. Auch erinnerte der Ortsbürgermeister an das Training des FC Bayern in der Varus-Arena. Von Bürgermeister Heiner Pahlman kam die Feststellung, dass die Kalkrieser Weihnachtsfeier als Möglichkeit des sich Besinnens schon etwas Besonderes zur Einstimmung auf das bevorstehende Fest sei.









Weitere, zum Teil auch gemeinsam gesungene Weihnachtslieder, ein Flötenvorspiel der Theaterkinder, Gedichte und einige Erläuterungen zu den Advents- und Weihnachtssymbolen leiteten schließlich zum Hauptprogrammpunkt des Nachmittags über, dem Theaterstück der Kinder. 25 kleine und auch größere Schauspieler hatten unter der Leitung von Silke Finke und Marco Knille die Geschichte von Frederick, dem Mäuserich einstudiert, der sich auf den Winterschlaf in ganz besonderer Weise vorbereitete. Das Übliche, nämlich Körner, Gräser und Getreide, wurde von den anderen Mäusen eingesammelt. Frederick jedoch steuerte Wärme und Licht für die kalten, dunklen Wintertage dazu. Ebenso Farben und Wörter für Geschichten. Damit konnte Frederick, als die normalen Vorräte begannen knapp zu werden, die Zeit bis zum Frühling überbrücken helfen.

Junges Team

In seiner Ansprache machte Pastor Anderson Kopp mit einem Regenschirm in Regenbogenfarben darauf aufmerksam, wie schön es sei, „dass wir zu Weihnachten immer wieder die uns von Gott geschenkten Geschichten hören, die uns daran erinnern, dass das Leben grau, sondern bunt ist. Anderson Kopp regte zum Innehalten und sich erinnern Lassen an, daran, „dass jeder Mensch von Gott beschenkt ist, mit einem bunten Leben. Feiern Sie es so mit Ihren Kindern“.

Nach dem Besuch des Nikolaus war für die Helfer vom Festausschuss der Abend noch nicht vorbei. Bis 22 Uhr bauten sie die Bühne ab und richteten die Mehrzweckhalle für den kommenden Weihnachtsmarkt her. Ab 8.30 Uhr am Sonntag ging es dann für die zehn bis 15 Helfer mit den Vorbereitungen weiter. Es ist ein junges Team mit einem Altersdurchschnitt von unter 30 Jahren, das den Weihnachtsmarkt zuverlässig und mit immer wieder neuen Ideen auf die Beine stellt, wie Christian Bei der Kellen als Vorsitzender des Festausschusses berichtete.









Auch in diesem Jahr konnten wieder alle Standplätze auf dem Kalkrieser Weihnachtsmarkt vergeben werden. 35 Anbieter, von denen die eine Hälfte gewerblich, die andere aber privat war, bescherten dem Markt ein abwechslungsreiches Angebot. Erstmals gab es in diesem Jahr eine große Auswahl an getrockneten Früchten zu erwerben. Aber auch konstante Beschicker wie die Kalkrieser Mädels, die jetzt bereits zum fünften mal ihre originellen handgearbeiteten Produkte wie Schneemannsuppe oder Leserollen anboten, bereicherten den Weihnachtsmarkt. Klar im Vorteil bei unbeständigem Wetter ist dieser Markt sowieso aufgrund seiner direkten Anbindung an die Mehrzweckhalle, in der der Regen keine Rolle spielt beim Verzehr der rund 50 Torten und Kuchen, die die Spielerfrauen hergestellt hatten.

„Für Kalkrieser gehört der Weihnachtsmarkt fast schon zum Pflichtprogramm“, meinte Christian Bei der Kellen. Doch das Einzugsgebiet des Marktes ist mit Sicherheit weitaus größer. Die Besucherzahl wird auch an diesem vierten Advent die der Kalkrieser Einwohner wieder deutlich übertroffen haben, und das liegt vielleicht auch an der variablen Schließungszeit des Marktes. Denn in Kalkriese wird das offizielle Marktende um 18 Uhr „wohlwollend großzügig“ aufgefasst, wie Christian Bei der Kellen durchblicken ließ.