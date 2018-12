Bramsche. Der Bramscher Weihnachtscircus 2018 hat seine Premiere gefeiert. Noch bis zum Jahresende will Familie Colani mit Luftakrobatik, Jonglage und Clownerie das Publikum begeistern.

In weihnachtlicher Atmosphäre empfängt die Circus-Familie, die zum achten Mal in Bramsche Station macht, ihre Gäste bereits im Vorraum der Manege. Lichterketten, Tannenbäume, Kunstschnee und weihnachtliche Figuren sind so stimmungsvoll arrangiert, dass der Besucher schon beim Eintritt das Gefühl bekommt, in eine weihnachtliche Disneywelt einzutauchen.



Das rund zweistündige Programm verzaubert große wie kleine Circusfans gleichermaßen. "Wir machen Circus für die ganze Familie", betont der Chef der Truppe, Kevin Colani.









Insgesamt elf ursprüngliche und angeheiratete Colanis bzw. Köllners gehören inzwischen zur Stammbesetzung. Der sechsjährige Lennox ist der jüngste Spross von Alexandra und Kevin Colani. Der mit Trisomie 21 geborene Junge hat sogar schon seinen eigenen Auftritt. Im Finale der Show zeigt er begeistert und begeisternd, was er mit dem Lasso kann.

Seine Schwestern, die 12-jährige Samantha und die 14-jährige Joline, haben sich für dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht und den ganzen Sommer über an ihrer Nummer gefeilt. Sie treten als Anna und Elsa aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin" auf und balancieren über das in der Manege gespannte Drahtseil. Zur Freude aller Kinder haben die beiden auch Schneemann Olaf mitgebracht, der mit seiner tapsigen Art immer wieder das Publikum zum Lachen brachte.

Die 15-jährige Alicia sorgte mit Luftakrobatik für Raunen im Zuschauerraum. An Tüchern, den sogenannten Loops, zeigte die erfahrene Artistin, die sich auch als Schlangenmädchen beeindruckend in alle möglichen Positionen verbiegen kann, woran sie den Sommer über gearbeitet hat.

Als Hula-Hoop-Girls traten Ashley, Joline und Samantha gemeinsam auf. Mit brasilianischem Hüftschwung brachten sie bis zu vier Reifen gleichzeitig am Körper zum schwingen.

Als einer der bundesweit besten Jongleure zeigte Joy sein Können in der Manege. Die Ringe und Keulen hatte er fest im Griff und erhielt begeisterten Applaus.









Natürlich darf auch eine Clown-Nummer in einem Circus nicht fehlen. Großen Spaß hatten die kleinen Besucher mit dem achtjährigen Leland und seinem Bruder Niklas, die immer wieder zwischendurch mit lustigen Szenen für Lacher sorgten und das Publikum hierbei mit einbezogen.

Noch bis zum 31. Dezember 2018 sind die Colanis in Bramsche auf der Wiese neben der IGS an der Malgartener Straße. Vorstellungen sind jeweils ab 16 Uhr, außer am Heiligabend, wenn die Veranstaltung um 14 Uhr beginn. Der Eintritt beträgt 10 bis 16 Euro, für die Show an Silvester sind es lediglich zehn Euro. Der Kartenvorverkauf findet täglich von 10 bis 12 Uhr an der Zirkuskasse statt. Außerdem können auch Tickets und Plätze unter der Mobilnummer 0157/31777166 reserviert werden.