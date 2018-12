Malgarten. Innerhalb von nur acht Wochen haben Kinder und Jugendliche der Communität junger Christen (CJC) Malgarten ein Weihnachtsspiel von Pfarrer Anton Behrens einstudiert und nun erstmals aufgeführt.

Das an biblischen, historischen und geografischen Details reiche 90-Minuten-Stück war höchst anspruchsvoll, angereichert durch Chor, Sound- und Bildeffekte. Es begann weit vor der Zeit, als ein Kaiser Augustus die erste Volkszählung befohlen hatte. Breiten Raum widmete es Marias Empfängnis durch den heiligen Geist. Ausführlich dargestellt auch das Leben rund um die heilige Familie. Deren Gegenspieler war ein blutrünstiger Herodes, der unter der Knute seiner Frau Kleopatra stand. Julia Schulte-Silberkuhl spielte die von Herodes als „Satansbraut“ bewunderte Anstifterin, die Herodes Spirale der Verfolgung und Gewalt immer noch eine Runde weiter zu drehen verlangte.

Ebenso am Ende noch einmal von Behrens besonders gewürdigt: Maria und Josef mit ihren „Megarollen“, dargestellt von Vivien Haunhorst und Silas Hackmann. Behrens selbst hatte während der Aufführung alle Hände voll zu tun, als Regisseur, Erzähler und Mann für alle Fälle. Als eine der seitlichen Projektionsleinwände sich mal wieder nicht absenken ließ, griff er kurzerhand nach einer Stange, um der Konstruktion nachzuhelfen. Als die nicht genügte, holte er schnell eine längere Version herbei und rückte der Leinwand in der laufenden Vorstellung zu Leibe. Die Darsteller der heiligen Familie ließen sich davon kaum beeindrucken und schlugen sich tapfer nach dem Motto: „The show must go on.“



Auch wenn die Souffleure angesichts der kurzen Vorbereitungszeit und krankheitsbedingter Ausfälle einiges zu leisten hatten, den gezielten Pointen und ironischen Bezügen zur Gegenwart in Dialogen und Textpassagen tat dies keinen Abbruch. So etwa ein in den Augen Kleopatras dauerhaft versagender Geheimdienstchef, der den Stamm Davids als „religöse Fundamentalisten“ bezeichnet. Oder in Form der aufmüpfigen Mädchen: Die läuten in Behrens Stück vor mehr als zweitausend Jahren den Auftakt zur Gleichberechtigung mit den Worten „Immer dürfen nur die Jungs mit“ ein, als es darum geht, wer aus der Familie mit zum Pascha-Fest nach Jerusalem wandern darf.



Für Gesamtleitung und Regie zeichnete neben Behrens Miriam Gutendorf verantwortlich. Die äußerte sich bereits vor der Vorstellung begeistert von dem Engagement der jungen Darsteller, die neben den Vorbereitungen in den vergangenen Wochen auch schulisch stark gefordert waren. Insgesamt mit Multimedia-Effekten, selbstgeschneiderten Kostümen, sehr viel Text und einer ehrgeizigen Inszenierung eine Teamleistung, die alle Beteiligten der Communität junger Christen und ihre Bühnentechnik bis ans Limit brachten.