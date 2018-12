Bramsche. Was darf bei Ihnen am Tannenbaum nicht fehlen? Diese Frage haben wir prominenten Bramschern gestellt. Die Traditionen sind so vielfältig wie die Motive.





Ein kleiner silberner Vogel aus Glas darf am Weihnachtsbaum von Heiner Pahlmann und seiner Familie nicht fehlen. „Er wird schon seit Jahrzehnten in unserer Familie von einer Generation an die nächste weitergegeben“, sagt der Bürgermeister. „Wenn wir diesen Vogel an unserem Christbaum sehen, gibt er uns Anlass, an die zu denken, die nicht mehr bei uns sind“, so Pahlmann weiter, der sich darüber freut, dass nicht nur er selbst und seine Ehefrau Wert auf dieses Symbol legen, sondern auch seine beiden Söhne und die Tochter: „Wenn der Vogel einmal nicht den Baum zieren würde, gäbe es sicherlich Proteste.“





„Ein Kunststoffbaum kommt uns nicht ins Haus. Wir wollen einen richtigen Weihnachtsbaum“, erzählt der 50-jährige Geschäftsinhaber Frank Niepel, der im Ehrenamt Vorsitzender von Ballsport Vörden ist. Geschmückt wird der Baum von Ehefrau Anita mit goldenen und weißen Kugeln. Schleifen, elektrische Beleuchtung und ein Stern auf der Baumspitze gehören ebenfalls dazu. Zu Hause bekamen die Weihnachtsbäume früher eine glitzernde Spitze und wurden mit Lametta behängt, erinnert sich Frank Niepel. Der Vater hat das Lametta nach Weihnachten immer vorsichtig vom Baum genommen, geglättet und für das Folgejahr weggepackt. Lametta war schließlich teuer.





Ganz traditionell immer erst am Heiligabend stellen der Bramscher Stadtbrandmeister Amin Schnieder und seine Familie ihren Weihnachtsbaum auf. „Da ist meine Frau Chefin und meine Söhne helfen mit“, so Schnieder. Allzu üppig wird wird der Baum, der aus der Schonung des Nachbarn stammt, nicht geschmückt. „Hauptsächlich mit Kugeln und einer LED-Lichterkette“, so Schnieder, dem aber ein Accessoire besonders wichtig ist: „Ein Engel, der bestimmt schon mindestens 50 Jahre alt ist. Ich habe ihn von meiner Oma bekommen“, erzählt Schnieder über den Christbaumschmuck, der auf keinen Fall fehlen darf und nach der Weihnachtszeit besonders sorgsam weggelegt wird.

Der Nikolaus, oder ist es der Weihnachtsmann, gehört zum Tannenbaum. Erst wenn er irgendwie auf der Spitze des Baumes platziert ist, fängt für Hauptschulleiterin Dorte Hierse und ihre Familie das Weihnachtsfest an. Der kleine rot-weiße Kletterkünstler mit den magnetischen Händen wurde angeschafft, als ihre Kinder noch ganz klein waren und eine Spitze für den Baum fehlte. Seitdem ist es das Privileg der mittlerweile 19- und 21-jährigen "Kinder", am Morgen des Heiligen Abends den Baum zu schmücken - immer mit Diskussionen um Lametta, aber nie um den Weihnachtsmann. "Das dauert immer drei Stunden, aber dann ist Weihnachten", lacht Hierse.

Ein Weihnachtsfest ohne einen Stern am Baum. Das kann sich Pfarrer Tobias Kotte von der St. Martinusgemeinde nicht vorstellen. "Er hat die Hirten und die Könige zu Jesus geführt. Er ist das Symbol dafür, dass alles unter einem guten Stern steht." sagt der katholische Geistlche. Und so gehören Sterne an die Tannen in der Kirche, aber auch an den privaten Weihnachtsbaum. "Mein Vater hat mich hochgehoben, und ich habe den Stern oben auf die Spitze gesteckt," erinnert er sich. Mittölerweile hat er seit Jahrzehnten einen eigenen Stern. Das filigran gestaltete Schmuckstück ziert den Baum im Eingangsbereich des Pfarrhauses.

Seit dem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest von Roswitha und Wolfgang Brinkhus ziert ein kleiner Weihnachtsmann ihren Tannenbaum. „Den haben wir damals auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt für unseren ersten Tannenbaum gekauft“, erinnert sich die Bramscher Ortsbürgermeisterin, „der war nicht so groß und nicht so kitschig, genau richtig“. Und das findet Familie Brinkhus noch heute. Die Kugeln kommen und gehen, mal rote, mal goldene, mal bunte. Aber der Weihnachtsmann bleibt. „Den hüten wir wie unseren Augapfel“, sagt Wolfgang Brinkhus. Zu Heiligabend gehört er bei ihnen dazu wie der Irish Coffee nach dem Kirchgang.





Fröbelsterne dürfen bei Dieter Kemp nicht am Weihnachtsbaum fehlen. Die hat seine Frau Renate mit den Kindern Martin, Julian und Christine gebastelt. „Die gab es früher sehr viel, die werden aus einem Bogen Papier gebastelt“, erklärt der Vorsitzende des TuS Bramsche. Ihren Namen verdanken die dreidimensionalen Sterne dem Begründer der Kindergartenbewegung, Friedrich Fröbel. Bei Kemps kommen sie zusammen mit roten Kugeln an den Baum, den traditionell Dieter Kemp , möglichst „zusammen mit den Jungs“, besorgt.

Bei Familie Hentschel dürfen zwei Akkordeon spielende Engel nicht am Tannenbaum fehlen. Seit der Geburt der Tochter Gesa hängen sie dort, sagt der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises. Zu der Geburt hatte Hans Hentschel sich ein Akkordeon gekauft, um Kind und Frau Hille damit zu erfreuen. Was offensichtlich nur bedingt gelang: Die Engel gab es von der Ehefrau als Weihnachtsgeschenk, das augenzwinkernd daran erinnern sollte, dass der stolze Vater nicht gerade engelhaft auf dem Instrument spielte sondern eher „bedenklich schlecht“, wie Hentschel selbst gesteht.