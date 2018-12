Neues Info-Angebot zu regenerativer Energie in Bramsche CC-Editor öffnen

Sie stellten das Dashboard vor: (von links) Jörg Brand und Jürgen Brüggemann, beide Geschäftsführer Netzgesellschaft; Ralf Heilemann, Systemführung Westnetz; Ludger Flohre, Regionalleiter innogy und Frank Schulte, Prokurist der Stadtwerke Bramsche. Foto: Westnetz

Bramsche. Wie viel regenerativ erzeugte Energie wird derzeit in Bramsche in das Stromnetz eingespeist? Antwort auf diese Frage gibt ein Monitor im Foyer des Stadtwerke-Gebäudes an der Maschstraße.