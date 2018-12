Bramsche. Ein Benefizkonzert für die Begegnungsstätte des Humanistischen Verbands in der LAB Hesepe gibt am Samstag, 26. Januar 2019, die A-capella-Formation „Draufsänger“ im Bramscher Kino „Universum“.

Die Urbesetzung der Draufsänger rekrutierte sich aus dem Domchor in Osnabrück, in dem die damals Jugendlichen seit Jahren gemeinsam sangen. Anfang der 1990er-Jahre wurde bei den Freunden das Bestreben stärker, musikalisch etwas Eigenes zu machen und auch weltliche Musik, Unterhaltungsmusik stärker in den Vordergrund zu rücken. Zu dem Zeitpunkt hatte man mit den Männerstimmen des Jugendchores einige Auftritte allein ohne Frauenstimmen bestritten, etwa bei Männerchortreffen oder privaten Feiern.



1992 machte sich die Gründungsbesetzung aus Johannes Reese, Thomas San Miguel, Uwe Winninghoff, Ulrich Vogt, Wolfgang Grewe, Joachim Bodde und Elmar Placke mit selbstgeschriebenen Arrangements auf den Weg. Die Gruppe konnte stetig an Bekanntheit gewinnen und präsentierte bereits 1993 ihr erstes abendfüllendes Konzert – damals noch unter dem Namen „Bon Timbre“.

Nach vielen erfolgreichen Jahren in wechselnden personellen Besetzungen erfolgte 2014 die Umbenennung in „Draufsänger“. Mit den aktuellen Bandmitgliedern Achim Bodde, Heiko Brune, Roland Scholz, Benedikt Steinfeld, Uwe Winninghoff und Christoph Bookmeyer präsentieren die Draufsänger eine bunte Mischung aus Schlager, Pop, Rock, Swing und Titeln der Comedian Harmonists, abgerundet mit witzigen Moderationen.

Tickets im Vorverkauf

Das Konzert beginnt am Samstag, 26. Januar 2019, um 20 Uhr im Bramscher Kino „Universum“. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro (evtl. zuzüglich Gebühren) erhältlich im Kino „Universum“, in den Geschäftsstellen der NOZ Medien sowie in Bramsche bei Spielwaren Twenhäfel und im Buchladen am Münsterplatz. An der Abendkasse werden die Tickets 20 Euro kosten. Die Einnahmen des Konzerts gehen an die Begegnungsstätte des Humanistischen Verbands Niedersachsen auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde Hesepe.