Der Saal des Universums in voller Pracht. Mit "Dinner for One" in Schwarz-Weiß werden die Fünfziger glatt wieder lebendig. Foto: Tim Liss

Bramsche. Traum und Lebensziel für die einen, teurer Horror für die anderen: Am Leben in einem denkmalgeschützten Haus scheiden sich die Geister. Was macht den Reiz alter Häuser aus? In der Serie „Leben im Denkmal“ wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Heute besuchen wir das Kino Universum in Bramsche.