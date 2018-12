Bramsche. Für die Kinder und Jugendlichen der Bramscher "Tafel"-Kunden sind kurz vor Weihnachten die Geschenkespenden aus der Weihnachtspäckchenaktion 2018 verteilt worden.

Mit der Verteilung der Weihnachtspäckchen für wirklich alle Kinder und Jugendlichen der Kundschaft ging die diesjährige Weihnachtspäckchenaktion bei der Bramscher "Tafel" wieder einmal komplett erfolgreich zu Ende. Die erhoffte Anzahl von 170 Weihnachtsgeschenken für die Kinder in bedürftigen Familien konnte auch in diesem Jahr locker erreicht werden, so spendabel zeigten sich die Menschen in Bramsche und in den Ortsteilen. Nachdem zunächst bevorzugt die Eltern sich ein Päckchen für ihre Kinder und Jugendlichen abholen durften, waren eine Woche später die Großeltern für ihre Enkel an der Reihe, und es war noch genug für alle da.

Auch hatte sich Besuch aus den Reihen der Geber angekündigt. Eine Abordnung der Bühner-Bach-Schule besuchte die "Tafel" und folgte damit einer ständigen Anregung von Natalia Gerdes: Die Kirchenkreis-Sozialarbeiterin bei der Diakonie wird nicht müde, dafür zu werben, dass sich die Bramscher durch einen Besuch bei der "Tafel" selbst einmal einen eigenen Eindruck von der in Bramsche existierenden Armut verschaffen.

Schüler waren fleißig

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Achmer hatten ihren Beitrag zur diesjährigen Weihnachtspäckchenaktion über zwei Weihnachtsmärkte in Achmer hinweg zusammengespart. Durch den Verkauf von Plätzchen, kleinen selbst getöpferten Wichteln, Teelichtern und Engeln konnten sie 250 Euro an den Kinder- und Jugendfonds der Diakonie spenden. Von diesem Geld wurden dann noch Geschenke für die Päckchen ergänzend hinzu gekauft.

„Wir teilen Freude. Das ist nicht nur für die Beschenkten ein Geschenk, sondern auch die Schenker werden ein Stück reicher, weil in dem Moment, wo das Päckchen gepackt wird, denkt man an andere. Dies ist ein Hauptsinn von Weihnachten“, erzählte Gerdes den Schülerinnen und Schülern bei deren Besuch.

Auch gab sie gerne die Reaktionen der Empfänger beim Erhalt der Weihnachtspäckchen weiter. „Wir haben so viel Dankbarkeit erfahren. Ich komme so gerne hier hin ,weil es hier ganz besonders ist und unheimlich viel Spaß macht.“ Und einen eigenen Wunsche äußerte Gerdes auch noch: „Mein Wunsch an die Gesellschaft wäre, dass wir dafür sorgen, dass bei Kindern und Jugendlichen nicht mehr von Armut gesprochen werden muss und der Gesetzgeber speziell die Kinder und Jugendlichen im Blick behält, insbesondere dort, wo es um deren Bildung und Entwicklung geht.“

Für das bevorstehende Weihnachtsfest jedoch haben wieder einmal viele Bramscher ein Auge für die Not in ihrer Mitwelt bewiesen und dafür gesorgt, dass auch Kinder und Jugendliche, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, sich über wenigstens ein Geschenk zu Weihnachten freuen können.