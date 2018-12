Bramsche. Die Bauarbeiten auf dem Gelände des Schulstandorts Heinrichstraße in Bramsche ruhen weiterhin, nachdem im November kontaminiertes Erdreich festgestellt worden war.

Im Zuge der Gründungsarbeiten für den Erweiterungsbau für Hauptschule und Realschule waren Anfang November organische und anorganische Schadstoffe festgestellt worden, die offenbar von einer ehemaligen Hausmülldeponie an selber Stelle herrühren. Daraufhin wurden die Arbeiten Anfang November eingestellt.

Inzwischen liegt der Stadt Bramsche die Genehmigung des Schadstoff- und Aushubkonzeptes vor und ein qualifiziertes Fachunternehmen ist bereits beauftragt worden. „Wir hatten gehofft, dass der Austausch des Bodens während der Weihnachtsferien stattfinden könnte. Leider ist das aber von der Fachfirma so kurzfristig nicht durchführbar“, erläutert der Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Christian Müller.

Der Beginn der Entsorgungs- und Sanierungsarbeiten sei daher für Montag, 7. Januar 2019, terminiert, voraussichtlich werden diese Arbeiten zwei bis drei Wochen dauern. „Der Schulbetrieb kann während der gesamten Dauer der Entsorgungs- und Sanierungsarbeiten ungehindert fortgeführt werden", sagt Müller, der auch betont:

"Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Schüler- und Lehrerschaft zu treffen."





Er ergänzt zudem, dass keine der beteiligten Behörden entsprechende Hinweise gegeben oder Anordnungen erteilt habe.

Die Arbeiten zur Beseitigung der im Auffüllungsmaterial enthaltenen Schadstoffbelastung werden durch einen Koordinator überwacht, so dass die Einhaltung der organisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen einer permanenten Kontrolle unterliege und damit jederzeit gewährleistet sei.



Möglich sei, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bramsche, dass einige der Arbeiter auf der Baustelle aus Gründen des Arbeitsschutzes entsprechende Schutzkleidung tragen werden. „Dies sollte Eltern und Schülerschaft aber nicht beunruhigen: Es besteht außerhalb der Baustellenumzäunung keine Gesundheitsgefährdung durch die ausgeführten Arbeiten“, hebt Christian Müller hervor. Das gelte sowohl für das direkt angrenzende Schulgebäude als auch für die Fußwege an der Heinrich- und Wilhelmstraße.

Man sei zuversichtlich, dass nach der erfolgreichen Bodensanierungsmaßnahme dann schon im Januar die Fortsetzung der planmäßigen Arbeiten in Angriff genommen werden könne, ergänzt Müller. Die Stadt Bramsche werde sich nach Kräften bemühen, den Baufortschritt zügig voranzutreiben.